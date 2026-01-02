Vu Hong Khanh, director ejecutivo de la Sociedad Anónima de Comercio International Saler y socio oficial de Alibaba.com en Vietnam, señaló que el número de empresas vietnamitas en la plataforma aumentó un 7 % el año pasado.
Además, los ingresos y el valor de las transacciones crecieron cerca de un 27 %, lo que evidencia que el comercio electrónico se está consolidando como un canal estratégico para las empresas.
El avance también se ve impulsado por mejores políticas gubernamentales y la participación de plataformas internacionales como Alibaba.com.
Se espera que el comercio electrónico transfronterizo ayude a potenciar los productos agrícolas vietnamitas y abra nuevas oportunidades de mercado.
“Durante 2026-2030, el sector agrícola podría ser uno de los más dinámicos. Aunque tiene ventajas competitivas claras y un rol clave en la economía, su potencial aún no se ha aprovechado del todo por limitaciones en los mercados y la distribución. Con el apoyo de plataformas digitales, se espera que el sector experimente cambios positivos y un crecimiento sostenible en los próximos años”, afirmó./.
Comercio electrónico de Vietnam proyecta fuerte crecimiento para 2026-2030
Hanoi (VNA) El comercio electrónico se perfila como el motor principal de la economía digital en Vietnam para 2026. Se espera que crezca entre un 18 % y un 25 % anual, tras un mercado que alcanzó los 32.000 millones de dólares en 2025, situando al país entre los de más rápido crecimiento en el sudeste asiático.