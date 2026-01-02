Comercio electrónico de Vietnam proyecta fuerte crecimiento para 2026-2030

Hanoi (VNA) El comercio electrónico se perfila como el motor principal de la economía digital en Vietnam para 2026. Se espera que crezca entre un 18 % y un 25 % anual, tras un mercado que alcanzó los 32.000 millones de dólares en 2025, situando al país entre los de más rápido crecimiento en el sudeste asiático.



Vu Hong Khanh, director ejecutivo de la Sociedad Anónima de Comercio International Saler y socio oficial de Alibaba.com en Vietnam, señaló que el número de empresas vietnamitas en la plataforma aumentó un 7 % el año pasado.



Además, los ingresos y el valor de las transacciones crecieron cerca de un 27 %, lo que evidencia que el comercio electrónico se está consolidando como un canal estratégico para las empresas.



El avance también se ve impulsado por mejores políticas gubernamentales y la participación de plataformas internacionales como Alibaba.com.



Se espera que el comercio electrónico transfronterizo ayude a potenciar los productos agrícolas vietnamitas y abra nuevas oportunidades de mercado.



“Durante 2026-2030, el sector agrícola podría ser uno de los más dinámicos. Aunque tiene ventajas competitivas claras y un rol clave en la economía, su potencial aún no se ha aprovechado del todo por limitaciones en los mercados y la distribución. Con el apoyo de plataformas digitales, se espera que el sector experimente cambios positivos y un crecimiento sostenible en los próximos años”, afirmó./.