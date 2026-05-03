Comercio de Vietnam alcanza 94,32 mil millones USD en abril de 2026

Foto ilustrada (Fuente: VNA)

La Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas informó hoy que el comercio de Vietnam alcanzó los 94,32 mil millones de USD en abril de 2026, lo que representa un aumento del 0,8% respecto al mes anterior y del 26,7% en comparación con el mismo período de 2025.

En los primeros cuatro meses, el volumen de exportaciones e importaciones sumó los 344,17 mil millones de USD, un aumento del 24,2% interanual; de los cuales las exportaciones crecieron un 19,7% y las importaciones, un 28,7%. La balanza comercial registró un déficit de 7,11 mil millones de USD.

Las exportaciones en abril se situaron en 45,52 mil millones de USD, una disminución del 2% respecto al mes anterior. El sector económico nacional alcanzó los 8,88 mil millones de USD, una caída del 1,2%, mientras que el sector de inversión extranjera directa llegó a 36,64 mil millones de USD, una reducción del 2,1%.

En el período de cuatro meses, las exportaciones superaron los 168,53 mil millones de USD, un aumento del 19,7%. Se registraron 24 productos con exportaciones superiores a mil millones de USD, que representan el 89,1% del total, de los cuales 7 productos superaron los cinco mil millones de USD.

En cuanto a la estructura de las exportaciones, los productos industriales procesados representaron el 89,9%; los productos agroforestales, el 7,5%; los productos acuáticos, el 2,1%; y los combustibles y minerales, el 0,5%.

En materia de importaciones, en abril alcanzaron los 48,8 mil millones de dólares, un aumento del 3,6% respecto al mes anterior.

En el acumulado de cuatro meses, las importaciones sumaron 175,64 mil millones de dólares, un aumento del 28,7% interanual.

En cuanto a la estructura de importaciones, los bienes de producción representaron el 94,2%, de los cuales maquinaria, equipos y repuestos ocuparon el 54,8%, y materias primas, el 39,4%; los bienes de consumo representaron, el 5,8%.

China fue el mayor proveedor de Vietnam con 69 mil millones de USD. Vietnam registró un superávit comercial con Estados Unidos de 46,9 mil millones de USD (un aumento del 24,4%), con la Unión Europea (14,2 mil millones de USD y un aumento del 6,7%) y con Japón (0,5 mil millones de dólares y una disminución del 28%).

​Por el contrario, el déficit comercial con China fue de 46,4 mil millones de USD, un aumento del 33,4%, con Corea del Sur (15 mil millones de USD, un incremento del 57,8%), y con la ASEAN (7,6 mil millones de USD)./.