Comercio de servicios de Vietnam supera 70 mil millones de USD en 2025

Hanoi (VNA) El valor de exportación e importación de servicios de Vietnam superó los 70 mil millones de dólares en 2025, según un informe del Departamento de Estadísticas del Ministerio de Finanzas.

El Puerto Internacional Tan Cang- Cai Mep (Ba Ria - Vung Tau). (Foto: VNA)

Las exportaciones ocuparon los 30 mil 300 millones de dólares, lo que representó el 18,9% en comparación con el año anterior, entre ellos, los servicios del turismo alcanzaron unos 15 mil 220 millones de dólares y los del transporte llegaron a los 8,8 mil millones de dólares.

Mientras, las importaciones totalizaron unos 40,54 mil millones de dólares, un incremento interanual de 14%, de los cuales, los servicios del transporte fueron de más de 17 mil millones de dólares y los de turismo totalizaron 14,7 mil millones de dólares.

Como resultado, la balanza comercial en el campo mostró un déficit de 10,23 mil millones de dólares.

En los últimos años, las actividades de importación y exportación de servicios de Vietnam han mostrado numerosos signos positivos.

Las exportaciones han aumentado en muchos sectores clave, sobre todo el turismo, el transporte y la tecnología de la información; mientras que las importaciones de servicios relacionados con el transporte (tarifas de transporte y seguros para mercancías importadas) han experimentado un fuerte crecimiento para impulsar la producción y los negocios.

En 2024, el déficit comercial de servicios de Vietnam se estimó en aproximadamente 12 mil 340 millones de dólares./.