Comedor caritativo ofrece cientos de comidas gratuitas a pacientes en Khanh Hoa

Los pacientes pobres que reciben tratamiento en el Hospital General de Ninh Thuan reciben comidas del comedor solidario "Comprensión y Amor". (Fuente: VNA)

Durante casi 20 años, el comedor solidario "Comprensión y Amor" del Hospital General de Ninh Thuan, en la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa, ha mantenido la preparación de numerosas raciones de comida gratuitas para pacientes pobres y sus familiares, gracias al esfuerzo conjunto de cocineros y voluntarios.

El comedor fue creado hace casi dos décadas cuando la dirección del Hospital General de la antigua provincia de Ninh Thuan observó que muchos pacientes en situación vulnerable debían someterse a tratamientos prolongados, mientras que los gastos de manutención y medicamentos representaban una pesada carga. La creación de este comedor caritativo no solo reflejó un profundo espíritu humanitario, sino que también abrió la oportunidad para que benefactores y donantes colaboraran en el apoyo a los enfermos.

Según el médico Le Huy Thach, director del Hospital General de Ninh Thuan, desde sus inicios el comedor ha recibido el respaldo activo de numerosas personas, organizaciones y del propio personal médico del hospital, lo que ha permitido mantener la entrega regular de comidas gratuitas para pacientes y familiares.

Los chefs y el personal de cocina del comedor solidario "Comprensión y Amor" preparan comidas para pacientes pobres que reciben tratamiento en el Hospital General de Ninh Thuan. (Fuente: VNA)

Actualmente el comedor está gestionado por la monja budista Thich Nu Chon Ly, abadesa de la pagoda Phap Hai, en la comuna de Ninh Hai. Gracias a las contribuciones de benefactores, el comedor ofrece dos comidas vegetarianas gratuitas al día, de 10:00 a 11:00 y de 15:00 a 16:00, de lunes a viernes. En promedio, se distribuyen entre 600 y 800 raciones diarias, lo que contribuye a aliviar las dificultades de numerosos pacientes en tratamiento.

Para muchos enfermos, estas comidas "de costo cero" no solo ayudan a reducir los gastos cotidianos, sino que también les brindan ánimo para afrontar la enfermedad. Pilao Thi Thinh, residente del distrito de Bac Ai, señaló que su familia pertenece a un hogar de bajos ingresos y que los gastos médicos ya son muy elevados, por lo que recibir comidas diarias gratuitas ayuda a disminuir la preocupación de ella y sus familiares.

Además de proporcionar alimentos gratuitos, el comedor también participa en diversas actividades benéficas, como la entrega de regalos de la Fiesta del Medio Otoño a niños hospitalizados, obsequios de Año Nuevo Lunar para pacientes pobres y el apoyo al funcionamiento de la residencia "Comprensión y Amor", destinada a familiares de pacientes con escasos recursos.

Para garantizar la calidad de los alimentos, el personal y los voluntarios cumplen estrictamente las normas de higiene y seguridad alimentaria. Los ingredientes son cuidadosamente seleccionados y los procesos de preparación, conservación de muestras y distribución de los alimentos se realizan conforme a las regulaciones vigentes. Desde su puesta en funcionamiento, el comedor no ha registrado incidentes relacionados con la seguridad alimentaria.

Durante muchos años, el comedor "Comprensión y Amor" se ha convertido en un apoyo cálido para los pacientes pobres del Hospital General de Ninh Thuan. No obstante, para mantener su funcionamiento a largo plazo, el comedor aún necesita el respaldo de organizaciones y personas solidarias que contribuyan a seguir ofreciendo estas comidas solidarias y a aliviar la carga de los enfermos durante su tratamiento./.