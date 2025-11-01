Comando de Región 2 de Guardia Costera captura embarcaciones pesqueras infractoras

Da Nang, Vietnam (VNA)- Las fuerzas del Comando de la Región 2 de la Guardia Costera y la Flotilla 48 de la Guardia Fronteriza de la ciudad de Da Nang detuvieron dos embarcaciones pesqueras que violaban las normas de explotación pesquera.



Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Esta acción forma parte de una campaña intensiva para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

Previamente, el Comando de Región 2 de la Guardia Costera, en colaboración con la Flotilla 48, formó un equipo de patrullaje para supervisar y controlar las embarcaciones pesqueras, con el objetivo de prevenir infracciones relacionadas con las regulaciones INDNR, especialmente aquellos barcos que operan bajo el régimen de “tres no” (sin licencias, sin seguimiento y sin informes).

Durante los días 29 y 30 de octubre, el equipo de patrullaje impuso multas administrativas a seis embarcaciones pesqueras por un total de 23,9 millones de VND (937 dólares) y llevó a cabo actividades de sensibilización sobre las leyes INDNR a más de 20 embarcaciones pesqueras, distribuyendo casi 200 folletos informativos.

Durante esta operación, las fuerzas de seguridad detectaron dos embarcaciones pesqueras con los números de registro KH-90558-TS y KH-90619-TS, comandadas por los capitanes Nguyen Van Hau y Pham Van Tru.

Los capitanes no pudieron presentar la documentación requerida según las normativas, y la embarcación KH-90558-TS carecía del dispositivo de monitoreo de su ruta de navegación. El Comando de la Región 2 de la Guardia Costera levantó un acta y confiscó las embarcaciones para su procesamiento legal.

Las autoridades se comprometen a continuar intensificando las actividades de patrullaje y control, con el firme propósito de erradicar la pesca ilegal y garantizar el cumplimiento de las regulaciones INDNR en las aguas vietnamitas./.