Cohesión estratégica en política, pilar fundamental y guía de relaciones entre Vietnam y Laos

Vientiane (VNA) Antes de la visita de Estado a Laos del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y su delegación de alto nivel, el periódico digital Pasaxon, portavoz del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), publicó un artículo destacando que la cohesión estratégica en la política es el pilar fundamental y la guía para las relaciones entre ambos países.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam (derecha), y el secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, se reunieron durante la visita del líder laosiano a Vietnam. (Foto: VNA)



El artículo también se refiere a la reciente visita de Estado del secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, a Vietnam, realizada los días 26 y 27 de enero, donde los líderes de ambos países acordaron fortalecer la cooperación económica, comercial y de inversión, con el objetivo de alcanzar un volumen comercial de 10 mil millones de dólares. Asimismo, se comprometieron a mejorar la cooperación en educación, formación y desarrollo de recursos humanos, explorando modelos de formación más flexibles y promoviendo la relación especial entre ambos países.



Durante las conversaciones, el Secretario General To Lam reiteró el agradecimiento de Vietnam por la elección de su país como primer destino oficial de Thongloun Sisoulith en su rol de máximo líder del Partido y el Estado de Laos. Este gesto refleja la importancia estratégica de la relación bilateral, destacando la naturaleza excepcional de los lazos entre los dos países.



Durante las reuniones entre Thongloun Sisoulith y otros altos líderes vietnamitas, ambas partes destacaron que la relación entre Vietnam y Laos sigue desarrollándose de manera integral y efectiva en diversos campos. En cuanto a las perspectivas de cooperación futura, ambas naciones reafirmaron que la cohesión estratégica en las relaciones políticas sigue siendo la piedra angular y la guía de la cooperación bilateral en general.



Thongloun Sisoulith felicitó a To Lam por su reelección como Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam para el decimocuarto mandato. Además, expresó su firme convicción de que la sólida amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y el vínculo estratégico entre Laos y Vietnam continuarán fortaleciéndose y se convertirán en un legado invaluable para las generaciones venideras.



El artículo señaló que la visita de Estado del máximo dirigente de Laos, junto con su esposa y la delegación de alto nivel a Vietnam, ha contribuido significativamente a fortalecer los lazos bilaterales y a definir el camino hacia una cooperación integral, eficaz y adaptada a las nuevas fases de desarrollo entre ambos países./.