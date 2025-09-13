Coco vietnamita aspira a 1,15 mil millones de USD de exportaciones en 2025

Hanoi (VNA)- La industria del coco de Vietnam se encuentra ante una gran oportunidad de crecimiento, ya que se prevé que el valor de sus exportaciones en 2025 alcance entre 1,1 y 1,15 mil millones de USD, lo que representaría un aumento del 20-25% respecto a 2024 y consolidaría al país en el grupo de los cinco principales exportadores mundiales.



Según Cao Ba Dang Khoa, secretario general de la Asociación del Coco de Vietnam, solo en el primer semestre de 2025, las exportaciones de cuatro grupos de productos principales superaron los 520 millones de USD, con un alza de más del 20% en comparación con el mismo período del año pasado. Entre estos destacan el coco fresco, la leche de coco congelada, el aceite crudo, los alimentos, cosméticos y artesanías derivados del coco. Se trata de una señal positiva, ya que las exportaciones suelen crecer con más fuerza en la segunda mitad del año.



Para aprovechar el amplio potencial para intensificar las ventas, el sector se orienta hacia un desarrollo sostenible, con prácticas agrícolas orgánicas y respetuosas con el medio ambiente, así como mayor automatización y uso de inteligencia artificial en la gestión productiva. La trazabilidad y la estandarización de las áreas de cultivo son consideradas claves para cumplir con las exigencias de los mercados internacionales.



Cabe destacar que China —mercado que representa hasta el 35% del valor exportador del coco vietnamita— ha aprobado recientemente seis nuevos códigos de áreas de cultivo y centros de envasado en la provincia de An Giang, lo que abrirá más puertas a la fruta fresca vietnamita.



Con su sabor y aroma característicos, el coco de Vietnam continúa ganando preferencia en Estados Unidos, China y otros grandes mercados, reafirmando su posición en el mapa mundial de exportación./.