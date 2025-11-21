Clima extremo eleva precios de las verduras en Hanoi ante la escasez de suministros

Hanoi (VNA) – Los precios de las verduras en Hanoi han aumentado entre un 30% y más del 100% tras las tormentas consecutivas y las lluvias prolongadas a finales de octubre y principios de noviembre, lo que ha llevado a los compradores a reducir su gasto, a los comerciantes a tener dificultades para abastecer productos y a los agricultores de las zonas periféricas a enfrentar pérdidas severas debido a inundaciones históricas.



Precios de las verduras en Hanoi aumenta ante la escasez de suministros. (Foto: VNA)



En mercados locales como Nhan Chinh, Nga Tu So y Yen Hoa, las verduras de hoja han registrado fuertes incrementos en comparación con los niveles previos a las tormentas. La verdolaga, que antes costaba entre 8.000 y 10.000 dongs (un dólar equivale a unos 26 mil dongs) por manojo, ahora se vende entre 20.000 y 30.000 dongs. Otros productos, como chayote, tomates y pepinos, se han vuelto más difíciles de encontrar, con precios que en algunos lugares se han duplicado.



Bui Van Quy, un comerciante de Dong Anh que abastece al mercado Nhan Chinh, señaló que los volúmenes de verduras provenientes de las zonas periféricas disminuyeron drásticamente tras dos tormentas consecutivas. Muchos proveedores informaron sobre productos dañados. La oferta es baja mientras la demanda sigue siendo alta, lo que impulsa los precios, explicó.



Los compradores también sienten la presión. Hoang Thu Huyen, residente de la calle Nguyen Tuan, comentó que los precios cambian casi cada vez que visita el mercado. Algunos días solo se atreve a comprar medio manojo de verdolaga porque es demasiado caro. El gasto familiar ha aumentado claramente, destacó.



Pequeños mayoristas informan que varias comunas productoras de verduras en las afueras de Hanoi han sufrido inundaciones localizadas, lo que ha interrumpido el suministro. Muchos comerciantes ahora viajan más lejos para obtener verduras de provincias vecinas como Hung Yen, Phu Tho y Bac Ninh, lo que ha elevado considerablemente los costos de transporte.



Los distritos periféricos, incluidos Gia Lam, Dong Anh, Soc Son y Me Linh, principales proveedores de verduras para la capital, han registrado daños en los cultivos tras las tormentas recientes. Las inundaciones prolongadas destruyeron hojas y raíces, mientras que los invernaderos y sistemas de drenaje también resultaron afectados.



Además de las pérdidas de cultivos, los agricultores enfrentan escasez de semillas, mano de obra y largos tiempos de recuperación. Las verduras de ciclo corto, como la verdolaga, las hojas de mostaza y la espinaca Malabar, necesitan al menos de 20 a 30 días antes de volver a cosechar, lo que significa que el suministro hacia Hanoi seguirá siendo limitado durante varias semanas.



Los expertos predicen que los precios de las verduras podrían mantenerse altos durante al menos otros 10 a 15 días, ya que las nuevas cosechas aún no han sido recolectadas.



Las recientes inundaciones en las regiones central también han afectado la cantidad de verduras transportadas a Hanoi, lo que genera presión adicional sobre los consumidores urbanos y el sector de servicios de alimentos.



Las autoridades locales en los barrios periféricos han comenzado a apoyar a los agricultores con drenaje, restauración de cultivos, semillas de ciclo corto y asesoramiento técnico sobre rehabilitación del suelo.



El reciente aumento de precios en el mercado de verduras de Hanoi es un resultado directo del clima extremo, los desastres naturales importantes y las interrupciones en toda la cadena de suministro agrícola. En este contexto, la coordinación más estrecha entre autoridades, distribuidores, cooperativas y productores es esencial para estabilizar el suministro y amortiguar los impactos en el mercado.



A largo plazo, las inversiones en modelos de producción seguros, invernaderos resistentes al clima, infraestructura de drenaje y previsión de desastres serán cruciales para fortalecer el sector de verduras de la ciudad frente a riesgos climáticos cada vez más severos./.