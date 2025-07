Ciudad vietnamita refuerza el control de la pesca ilegal

Can Tho, Vietnam (VNA) - La ciudad vietnamita de Can Tho ha logrado mantener durante tres años consecutivos un historial limpio en cuanto a violaciones de embarcaciones pesqueras en aguas extranjeras.

Las autoridades inspeccionan el cumplimiento de las normas contra la IUU por parte de los pescadores. (Foto: VNA)

A pesar de este resultado positivo, las autoridades locales continúan enfrentando desafíos en la implementación de medidas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), especialmente en lo relacionado con la gestión y renovación de permisos de embarcaciones inactivas.



Las fuerzas competentes realizan inspecciones regulares, toman fotografías de las posiciones de amarre y no permiten zarpar a barcos que no cumplen los requisitos.



Además, el Departamento de Productos Acuáticos y Control de Pesca ha ordenado la actualización de los datos en el sistema nacional VNFishbase y en las plataformas de gestión de infracciones administrativas.



Desde principios de 2025, se han registrado 126 casos de pérdida de señal de conexión de barcos en alta mar. Tras la verificación, los armadores corrigieron el problema o informaron la ubicación según lo estipulado.



En cuanto a la acuicultura, la ciudad está reestructurando su plan de desarrollo de acuerdo con las características locales: la antigua provincia de Soc Trang seguirá desarrollando el cultivo de camarón de agua salobre y tilapia; mientras que Hau Giang y Can Tho se centrarán en el desarrollo del pangasius y especies de agua dulce, con el objetivo de mantener una facturación anual de exportaciones superior a mil millones de dólares./.