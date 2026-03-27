Ciudad vietnamita de Hue refuerza vigilancia para combatir la pesca ilegal

Verifican documentación y procedimientos de los buques pesqueros antes de su partida. Foto: VNA

En el marco de una campaña intensiva de un mes contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), la ciudad centrovietnamita de Hue ha reforzado la vigilancia y modernizado su infraestructura tecnológica con el objetivo de disuadir con rapidez a los buques pesqueros que incurren en incursiones en aguas extranjeras.



Según el Comité Popular municipal, durante el primer trimestre de 2026, el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, en coordinación con la Policía y el Comando de la Guardia Fronteriza, llevó a cabo inspecciones para supervisar y gestionar embarcaciones que incumplían la normativa en zonas como Thuan An, Quang Dien, Vinh Loc y Chan May–Lang Co.



Actualmente, estos buques están sometidos a controles estrictos y a una vigilancia semanal por parte de las autoridades locales, además de tener prohibido salir a faenar.



En paralelo, la ciudad continúa revisando los datos de las embarcaciones para garantizar su conformidad con la base de datos Vnfishbase, al tiempo que ha establecido misiones de inspección para supervisar la certificación de origen de los productos pesqueros de captura silvestre.



El capitán Nguyen Van Nhan, jefe del puesto de control fronterizo de Thuan An, señaló que su unidad, en coordinación con las autoridades locales, ha intensificado los esfuerzos contra la pesca IUU, negando de forma categórica el permiso de salida a aquellos buques que no cumplen con los estándares exigidos o que infringen la normativa.



Como parte del proceso de modernización, Hue acelera la mejora de la infraestructura tecnológica en los puertos pesqueros y refuerza la cooperación con entidades pertinentes, con el fin de facilitar a los pescadores la actualización de datos en el sistema eCDT y en los cuadernos de bitácora electrónicos. Hasta el 31 de diciembre de 2025, el 100% de las embarcaciones de 15 metros o más de eslora ya registraban sus entradas y salidas mediante este sistema.



Asimismo, las autoridades exigen a los puntos de acopio, empresas procesadoras, puertos pesqueros y organismos de gestión que registren los volúmenes desembarcados y mantengan la trazabilidad de las capturas a través del eCDT.



De acuerdo con el Departamento municipal de Agricultura y Medio Ambiente, la ciudad ha completado el registro, clasificación y verificación de la información de los propietarios de embarcaciones en los 11 barrios y comunas con actividad pesquera.



En la actualidad, Hue cuenta con 1.100 buques registrados en Vnfishbase, además de cinco embarcaciones no registradas o no autorizadas, 30 que no cumplen las condiciones de operación y 151 dadas de baja desde 2024. Todas han sido incorporadas a la base de datos nacional y permanecen bajo estricta vigilancia, con identificación precisa de su ubicación de fondeo y sin autorización para operar en el mar./.