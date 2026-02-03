Ciudad vietnamita de Da Nang reestructura su flota pesquera para proteger recursos costeros

Da Nang, Vietnam (VNA) – Ante los desafíos de combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), la ciudad centrovietnamita de Da Nang está llevando a cabo una reestructuración integral de su flota pesquera, cuyo objetivo es reducir la presión sobre las poblaciones de peces y, al mismo tiempo, apoyar a los pescadores en la transición hacia prácticas más sostenibles.

La ciudad centrovietnamita de Da Nang está llevando a cabo una reestructuración integral de su flota pesquera (Fuente: VNA)

Actualmente, las embarcaciones pequeñas que operan cerca de la costa representan aproximadamente el 57% de la flota local. Esta concentración ejerce una presión excesiva sobre la biodiversidad marina y amenaza el equilibrio de ecosistemas frágiles, en particular los arrecifes de coral y las praderas marinas de la región.

En aldeas costeras, la pesca de arrastre artesanal sigue siendo un medio de subsistencia tradicional. Sin embargo, esta práctica se considera ahora particularmente perjudicial porque captura indiscriminadamente todas las especies, sin tener en cuenta los límites de tamaño ni los ciclos biológicos.

Según Tran Dac Cu, residente en la aldea de Long Thanh, si bien los pescadores son conscientes del agotamiento gradual de los recursos, el alto costo del equipo de reemplazo y la falta de certificaciones profesionales son obstáculos para la transición a la pesca de altura.

Doan Van Linh, vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Tam Xuan, enfatizó la urgente necesidad de regularizar la situación de los pesqueros que operan sin registro, inspección ni licencia.

Las encuestas locales muestran que muchos propietarios están dispuestos a abandonar sus pequeñas embarcaciones, siempre que reciban suficiente apoyo financiero para la transición a la acuicultura, los servicios logísticos o el turismo.

Nguyen Van Vu, subdirector del Comité de Gestión del Área Marina Protegida de Cu Lao Cham, explicó que el uso intensivo de redes de arrastre destruye las zonas costeras e impide la recuperación de las poblaciones de peces, camarones y calamares.

Vo Van Long, director del Departamento de Mar, Islas y Pesca de Da Nang, confirma que la estructura actual de la flota ya no es adecuada.

La presencia continua de 86 barcos de arrastre de fondo agrava el riesgo de degradación ambiental irreversible.

Para abordar estos desafíos, el Comité Popular municipal está preparando un proyecto de resolución para el período 2026-2030, con un presupuesto estimado de más de 2,4 millones de USD.

Las medidas clave que se están considerando incluyen compensaciones de entre 800 a 4.000 USD por embarcación, según su tamaño, para fomentar el desmantelamiento de embarcaciones no aptas: cubrir el 50% de los costos (con un límite de 2.000 USD) para los pescadores que cambien de la pesca de arrastre a métodos de pesca legales, y la asistencia financiera para la adquisición de seguros, nuevos motores y equipos de monitoreo satelital.

El objetivo final es transformar la industria pesquera en un modelo moderno y responsable que pueda adaptarse al cambio climático. Las autoridades y los pescadores esperan la rápida implementación de estas medidas para 2026 para garantizar el bienestar social y asegurar el futuro del sector pesquero de Da Nang./.