Ciudad vietnamita convida a invertir en industrias verdes

Can Tho, Vietnam (VNA) - La ciudad de Can Tho, en el Delta del Mekong, aspira a atraer inversiones en las industrias verdes al servicio del desarrollo sostenible, expresó Nguyen Van Hieu, secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en esta ciudad sureña.

Nguyen Van Hieu (derecha), secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en Can Tho y Kelvin Teo, director general de Sembcorp Development y copresidente del VSIP (Fuente: VNA)

El dirigente local manifestó esa voluntad durante una sesión de trabajo con Kelvin Teo, director general de Sembcorp Development y copresidente del Grupo del Parque Industrial Vietnam-Singapur (VSIP), el 14 de junio.

Al informar al anfitrión sobre el proyecto de su entidad para desarrollar y operar la infraestructura del Parque Industrial local VSIP Can Tho, Kevin Teo dijo que los principales clientes: Japón, Corea del Sur y Europa, desean obtener terrenos para la construcción de su fábrica en el segundo y tercer trimestre de 2024.



VSIP Can Tho es el primer parque industrial a gran escala del delta del Mekong, informó Van Hieu, y señaló que se está trabajando para entregar la tierra a los inversores que servirán para el lanzamiento de sus proyectos el próximo año.



Can Tho quiere que el Grupo VSIP solicite inversiones en procesamiento, logística y almacenes agropesqueros, enfatizó.



El 17 de octubre de 2022, el Primer Ministro aprobó la inversión en la primera fase de VSIP Can Tho, que cubre 293,7 hectáreas de terreno en la comuna de Vinh Trinh, distrito de Vinh Thanh.

Se espera que el proyecto se convierta en un importante centro de procesamiento y distribución de alimentos y desarrollo de infraestructura en el delta del Mekong, contribuyendo a la reestructuración y el crecimiento socioeconómico de la ciudad./.