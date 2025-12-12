Noticieros
Ciudad Ho Chi Minh y la plataforma australiana Canva unen fuerzas para impulsar la creatividad digital
Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Departamento de Ciencia y Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh y Canva, la plataforma de diseño en línea líder mundial con sede en Nueva Gales del Sur (Australia), firmaron el 11 de diciembre un acuerdo de cooperación estratégica.
La asociación se centra en la formación y la difusión de habilidades y mentalidades creativas digitales entre docentes, estudiantes, startups, pymes y la amplia comunidad de diseñadores y creadores de contenido. Su objetivo es garantizar que todos los actores del ecosistema de innovación de la ciudad puedan acceder, desde casa, a herramientas y estándares de competencia de primera clase, contribuyendo así a reforzar y modernizar dicho ecosistema y a atraer a más unicornios tecnológicos y grandes corporaciones globales para invertir y desarrollar productos en la metrópolis.
Lam Dinh Thang, director del Departamento municipal de Ciencia y Tecnología, afirmó que el evento demuestra que la ciudad no solo acoge unicornios tecnológicos nacionales, sino que también es un destino atractivo y fiable para unicornios internacionales.
Ciudad Ho Chi Minh cuenta con un ecosistema de startups dinámico, un sólido grupo de intelectuales, emprendedores y expertos tecnológicos, además de una fuerza laboral joven y creativa. Estos factores constituyen bases esenciales para desarrollar productos y servicios tecnológicos capaces de competir a escala global.
La ciudad está entrando en una nueva etapa de desarrollo, con la ambición de convertirse en un polo líder de innovación y tecnología en la región. La cooperación con Canva representa un paso concreto hacia ese objetivo, al contribuir a construir un entorno sólido de creatividad digital, formar recursos humanos de alta calidad, acelerar la transformación digital integral y reforzar la competitividad tecnológica internacional de la urbe, señaló.
El programa forma parte de la asociación multilateral más amplia entre Ciudad Ho Chi Minh y Nueva Gales del Sur, que identifica la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores clave para promover el comercio, la inversión, la educación y el desarrollo de recursos humanos de calidad.
La cónsul general de Australia en Ciudad Ho Chi Minh, Sarah Hooper, subrayó que las fortalezas de Australia en tecnología, economía digital y la investigación y el desarrollo (I+D) sustentan sus asociaciones internacionales.
Indicó que el apoyo a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital es uno de los seis pilares de la Asociación Estratégica Integral Vietnam–Australia. La colaboración entre Canva y el Departamento municipal de Ciencia y Tecnología demuestra cómo esta visión compartida se está materializando en acciones concretas.
Elle Liu, directora de Canva Vietnam, señaló que la plataforma, con cerca de 300 millones de usuarios y más de 30.000 millones de diseños creados, eligió Ciudad Ho Chi Minh por su ecosistema de innovación dinámico.
Añadió que Canva está comprometida a acompañar a la ciudad en la formación de talento creativo de alta calidad./.