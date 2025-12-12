Ciudad Ho Chi Minh y la plataforma australiana Canva unen fuerzas para impulsar la creatividad digital

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Departamento de Ciencia y Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh y Canva, la plataforma de diseño en línea líder mundial con sede en Nueva Gales del Sur (Australia), firmaron el 11 de diciembre un acuerdo de cooperación estratégica.

En la ceremonia (Fuente: VNA)





La asociación se centra en la formación y la difusión de habilidades y mentalidades creativas digitales entre docentes, estudiantes, startups, pymes y la amplia comunidad de diseñadores y creadores de contenido. Su objetivo es garantizar que todos los actores del ecosistema de innovación de la ciudad puedan acceder, desde casa, a herramientas y estándares de competencia de primera clase, contribuyendo así a reforzar y modernizar dicho ecosistema y a atraer a más unicornios tecnológicos y grandes corporaciones globales para invertir y desarrollar productos en la metrópolis.



Lam Dinh Thang, director del Departamento municipal de Ciencia y Tecnología, afirmó que el evento demuestra que la ciudad no solo acoge unicornios tecnológicos nacionales, sino que también es un destino atractivo y fiable para unicornios internacionales.



Ciudad Ho Chi Minh cuenta con un ecosistema de startups dinámico, un sólido grupo de intelectuales, emprendedores y expertos tecnológicos, además de una fuerza laboral joven y creativa. Estos factores constituyen bases esenciales para desarrollar productos y servicios tecnológicos capaces de competir a escala global.



La ciudad está entrando en una nueva etapa de desarrollo, con la ambición de convertirse en un polo líder de innovación y tecnología en la región. La cooperación con Canva representa un paso concreto hacia ese objetivo, al contribuir a construir un entorno sólido de creatividad digital, formar recursos humanos de alta calidad, acelerar la transformación digital integral y reforzar la competitividad tecnológica internacional de la urbe, señaló.



El programa forma parte de la asociación multilateral más amplia entre Ciudad Ho Chi Minh y Nueva Gales del Sur, que identifica la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores clave para promover el comercio, la inversión, la educación y el desarrollo de recursos humanos de calidad.



La cónsul general de Australia en Ciudad Ho Chi Minh, Sarah Hooper, subrayó que las fortalezas de Australia en tecnología, economía digital y la investigación y el desarrollo (I+D) sustentan sus asociaciones internacionales.



Indicó que el apoyo a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital es uno de los seis pilares de la Asociación Estratégica Integral Vietnam–Australia. La colaboración entre Canva y el Departamento municipal de Ciencia y Tecnología demuestra cómo esta visión compartida se está materializando en acciones concretas.



Elle Liu, directora de Canva Vietnam, señaló que la plataforma, con cerca de 300 millones de usuarios y más de 30.000 millones de diseños creados, eligió Ciudad Ho Chi Minh por su ecosistema de innovación dinámico.



Añadió que Canva está comprometida a acompañar a la ciudad en la formación de talento creativo de alta calidad./.