Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi entre las 5 ciudades con mayor potencial de crecimiento a nivel global

Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi destacan en ranking global de crecimiento urbano (Foto: https://thanhnien.vn/)

Según la clasificación de Savills, Ciudad Ho Chi Minh ocupa el segundo lugar y Hanoi el quinto en el ranking global de potencial de crecimiento para la próxima década.



Este resultado destaca el papel cada vez más importante de Vietnam en la cadena de valor regional.



Savills evaluó más de 245 ciudades y pronostica que el crecimiento de la próxima década estará fuertemente centrado en Asia, una región con una población joven, una rápida urbanización y grandes beneficios de la tendencia global de reubicación de la producción.



La inclusión de Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi entre las metrópolis líderes refleja el fuerte potencial de crecimiento de los dos principales centros urbanos de Vietnam.



Chris Marriott, director ejecutivo de Savills para el sudeste asiático, comentó que la ventaja de contar con una población joven está impulsando significativamente el crecimiento en la región.



La abundante mano de obra, el aumento del consumo y la rápida urbanización están fomentando la demanda en varios sectores inmobiliarios como el industrial, logístico, residencial y proyectos de uso mixto.



A esto se suma la estrategia “China+1”, que sigue promoviendo el traslado de la producción a mercados emergentes, con Vietnam destacándose como un destino clave. El aumento de la inversión extranjera directa (IED) está consolidando la producción y expandiéndose hacia el mercado inmobiliario, especialmente en Ciudad Ho Chi Minh y Hanoi.



Sin embargo, Savills advirtió que el crecimiento rápido por sí solo no es suficiente para mantener el atractivo a largo plazo. Ciudades líderes como Nueva York, Tokio, Londres y Seúl han logrado equilibrar el crecimiento económico con la calidad de vida, mientras siguen mejorando su competitividad.



Neil MacGregor, director ejecutivo de Savills Vietnam, destacó que Vietnam cuenta con la dinámica necesaria para mantener un alto crecimiento gracias a su infraestructura, la inversión extranjera y la demanda interna. No obstante, el factor determinante será la velocidad de implementación y la capacidad de convertir los planes en realidades.



En un contexto donde la resiliencia se ha convertido en un indicador clave para las ciudades globales, la infraestructura se considera la base para transformar el potencial de crecimiento de Vietnam en desarrollo sostenible.



Actualmente, se están llevando a cabo unos 234 proyectos de infraestructura con una inversión total estimada de 130,76 mil millones de dólares. Proyectos clave como el Aeropuerto Long Thanh, los sistemas de metro en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, y más de 380 km de autopistas Norte-Sur recién inauguradas, están abriendo nuevos corredores económicos.



La infraestructura no solo mejora la conectividad, sino que también reconfigura los espacios urbanos y los flujos de inversión. Las áreas periféricas de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh están formando nuevos polos de crecimiento, mientras que el sector inmobiliario industrial se beneficia de un ecosistema integrado de manufactura y logística.



Además de la infraestructura dura, factores como la calidad de vida, el medio ambiente, la educación y la salud, conocidos como "infraestructura blanda", tienen cada vez más influencia en las decisiones de empresas y trabajadores cualificados.



A largo plazo, con una economía estable, un flujo positivo de IED y un proceso de urbanización acelerado, las perspectivas de crecimiento del mercado vietnamita continúan siendo altamente valoradas./.