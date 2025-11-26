Ciudad Ho Chi Minh y Foro Económico Mundial impulsan producción inteligente

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh y el Foro Económico Mundial (FEM) firmaron hoy una declaración conjunta para promover la producción inteligente y la transformación industrial responsable en Vietnam, un hito en la integración del país en las cadenas de valor globales de alta tecnología.



Ciudad Ho Chi Minh y Foro Económico Mundial impulsan fábricas inteligentes. (Foto: VNA)



El acuerdo, firmado en el marco del Foro Económico de Otoño 2025 y con la presencia del primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y el viceprimer ministro Bui Thanh Son, establece una colaboración para implementar la iniciativa que fomenta la producción inteligente y la transformación industrial responsable en Ciudad Ho Chi Minh, contribuyendo así al desarrollo del “Sistema Operativo Faro” (Lighthouse OS) a escala global.



Como parte de la cooperación, ambas partes se comprometieron a proporcionar apoyo estratégico para la producción inteligente y a lanzar proyectos piloto en la ciudad, utilizando herramientas prácticas, actividades de desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos.



Se designó al Centro para la Cuarta Revolución Industrial en Ciudad Ho Chi Minh (HCMC C4IR) y al Centro de Fabricación Avanzada y cadenas de suministro del FEM (AMSC) para que coordinen la elaboración e implementación de los planes de actividades relacionadas con la iniciativa Lighthouse OS en Vietnam.



Las tareas específicas, responsabilidades y roles de cada parte se definirán en los planes de implementación posteriores, basándose en el consenso mutuo y el marco orientativo establecido en la declaración conjunta.



Este acuerdo representa un hito crucial que no solo vincula a Vietnam con la red global de innovación, sino que también marca una iniciativa de cooperación pionera entre el país y el FEM en el campo de la transformación hacia la producción inteligente en naciones en desarrollo.



El acuerdo refuerza el papel de vanguardia de Ciudad Ho Chi Minh en la promoción de la innovación, la aplicación de la ciencia y la tecnología, y el desarrollo de la economía digital. Simultáneamente, inaugura una nueva y prometedora etapa de colaboración, en la que esta ciudad survietnamita continúa su profunda renovación hacia un desarrollo sostenible, trabajando junto al FEM para contribuir activamente a la red económica global./.