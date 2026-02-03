Ciudad Ho Chi Minh y Dong Thap avanzan en conformación de listas preliminares para las elecciones

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La Junta Permanente del Comité del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) en Ciudad Ho Chi Minh celebró hoy la segunda ronda de conferencias consultivas para acordar las listas preliminares de candidatos a las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de miembros del Consejo Popular municipal del XI mandato, correspondiente al período 2026-2031.

Segunda conferencia consultiva en la provincia de Dong Thap (Foto: VNA)

Las sesiones fueron presididas por Nguyen Phuoc Loc, subsecretario del Comité del Partido Comunista y presidente del Comité del FPV en la ciudad.

Durante la consulta para consensuar los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional, los delegados evaluaron y aprobaron por unanimidad una lista de 60 aspirantes para la XVI Legislatura. De ellos, 52 fueron propuestos por organismos, organizaciones y unidades, mientras que ocho se postularon de forma independiente. El número reglamentario de candidatos es de 64.

Ciudad Ho Chi Minh cuenta con 13 circunscripciones electorales para los comicios de diputados a la Asamblea Nacional, en los que se elegirán 38 representantes.

Respecto a la lista preliminar para el Consejo Popular de la urbe, la conferencia aprobó por unanimidad a 221 candidatos, tras la retirada de uno de los 222 nombres iniciales. La ciudad dispone de 42 circunscripciones electorales para este órgano, donde se elegirán 125 representantes de un total reglamentario de 208 aspirantes.

Tras esta segunda consulta, el Comité del FPV en Ciudad Ho Chi Minh desplegó las instrucciones para organizar la recopilación de opiniones y votos de confianza de los electores en los lugares de residencia y trabajo de los candidatos; dichas consultas se realizarán del 4 al 8 de febrero de 2026. Asimismo, la ciudad definió un plan para la tercera ronda de conferencias consultivas, prevista para el 10 de febrero de 2026, con el objetivo de aprobar las listas oficiales.

Ese mismo día, el Comité del FPV en la provincia de Dong Thap también organizó la segunda conferencia consultiva para las listas preliminares de candidatos a las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y al Consejo Popular local para el período 2026-2031.

Todos los delegados acordaron la lista preliminar de 24 candidatos a la Asamblea Nacional y aprobaron el borrador del plan para recabar la opinión de los votantes.

Tras examinar los expedientes y basarse en el proceso de consulta, el Comité Permanente del FPV provincial determinó que las nominaciones se realizaron de conformidad con los procedimientos y trámites establecidos, garantizando la democracia, la transparencia y el cumplimiento de la estructura y composición requeridas. En consecuencia, las 24 personas nominadas obtuvieron el 100% de los votos de confianza y no se registraron quejas que requieran verificación. Hasta el momento, no se han presentado candidaturas independientes.

Los delegados también aprobaron la lista preliminar de 144 candidatos al Consejo Popular provincial para el período 2026-2031 y el plan de consulta a los votantes. Hasta la fecha, en Dong Thap tampoco se han registrado candidaturas independientes para el Consejo Popular provincial./.