Ciudad Ho Chi Minh y Astaná promueven nexos para desarrollo de centro financiero internacional en Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh y Astaná, Kazajistán, celebraron el 15 de julio una mesa redonda de negocios para debatir la cooperación para el desarrollo del Centro Financiero Internacional de Vietnam en esta metrópolis sureña.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



En su intervención, Nguyen Loc Ha, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que esta mesa redonda fue un claro testimonio de la creciente amistad y cooperación entre la ciudad y el Centro Financiero Internacional de Astaná (AIFC), en particular, y Kazajistán, en general, especialmente en el ámbito financiero. El evento brindó una plataforma para que ambas partes intercambien ideas, conecten visiones y trabajen hacia una colaboración más profunda, práctica y orientada a resultados.



El funcionario destacó que Ciudad Ho Chi Minh se encuentra estratégicamente ubicada en el corazón del Sudeste Asiático, lo que ofrece una conectividad fluida con los principales centros financieros de la región y facilita el comercio internacional y los flujos de capital. Su infraestructura de transporte, que incluye puertos marítimos y un aeropuerto internacional, desempeña un papel vital para garantizar la fluida circulación transfronteriza de bienes y servicios financieros.



Económicamente, Ciudad Ho Chi Minh representa alrededor del 23% del Producto Interno Bruto de Vietnam y es un centro clave para importantes industrias como las finanzas, la tecnología y los servicios. Alberga numerosos bancos, empresas bursátiles e instituciones financieras, lo que sienta las bases para el desarrollo de un centro financiero internacional. Además, el ritmo de transformación digital de la urbe en tecnología financiera se encuentra entre los más altos de la región y del mundo, mientras que sus costos de transacción se mantienen inferiores a los de muchos otros centros financieros.



Asimismo, sus recursos humanos de alta calidad son una de las principales fortalezas de Ciudad Ho Chi Minh. Con una población joven formada en universidades de vanguardia y a través de programas de colaboración internacional, la localidad está bien posicionada para proporcionar una fuerza laboral cualificada adaptada a las necesidades de los sectores financiero y tecnológico, afirmó.



El embajador de Kazajistán en Vietnam, Kanat Tumysh, reconoció que el país indochino posee una sólida industria de alta tecnología y sectores manufactureros y exportadores en rápido crecimiento. Sin embargo, el comercio bilateral actualmente se sitúa en poco menos de mil millones de dólares anuales, una cifra aún modesta en comparación con el enorme potencial de ambas naciones.



El diplomático propuso que, además de promover el comercio y la inversión, Kazajistán y Vietnam deberían centrarse en fortalecer la cooperación financiera, en particular entre Ciudad Ho Chi Minh y el AIFC, un centro financiero líder en Europa del Este y Asia Central que atrae más de 16,9 mil millones de dólares en inversiones, crea cerca de 10 mil empleos y alberga a más de cuatro mil empresas de 80 países.



Al ofrecer información detallada sobre el sector financiero de Kazajistán, el gobernador del AIFC, Renat Bekturov, sostuvo que el dinámico sector financiero del país desempeña un papel crucial en el impulso del crecimiento económico. Ubicado estratégicamente en la encrucijada entre Europa y Asia, el AIFC sirve como una fuente clave de capital para los mercados emergentes de Asia Central y los países vecinos.



Más que un simple proveedor de capital, el AIFC también fomenta la innovación mediante su enfoque en las industrias creativas, las finanzas verdes y sostenibles, y la tecnología financiera, explicó.



Dinh Khac Huy, subdirector del Departamento de Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh, subrayó que el exitoso modelo del AIFC constituye una valiosa fuente de referencia para Ciudad Ho Chi Minh en sus esfuerzos por desarrollar un centro financiero internacional, especialmente en términos de mecanismos financieros y legales flexibles, modelo de gobernanza independiente y transparente, infraestructura digital, bolsa de valores internacional, ecosistema de startups fintech, conectividad regional y cooperación transfronteriza.



Ambas partes también acordaron establecer un canal de comunicación regular entre el departamento y el AIFC para sentar las bases de una cooperación a largo plazo. Se espera que esta alianza no solo aporte beneficios prácticos a ambos centros financieros, sino que también contribuya positivamente al desarrollo general de ambos países y de la región en el futuro./.