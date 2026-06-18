Ciudad Ho Chi Minh valora las relaciones de cooperación con Rusia

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh concede especial importancia a las relaciones de amistad y cooperación con Rusia, así como con sus localidades, organismos, organizaciones y empresas.

En la cita (Fuente: VNA)

Así lo afirmó el vicepresidente permanente del Comité Popular municipal, Nguyen Loc Ha, durante la ceremonia conmemorativa del Día de Rusia, organizada anoche por el Consulado General de Rusia en esta urbe sureña.

Al felicitar a Rusia por el 36.º aniversario de su Día Nacional (12 de junio), Nguyen Loc Ha destacó que Vietnam siempre ha considerado a la antigua Unión Soviética y a la actual Federación de Rusia como amigos sinceros, fieles y confiables.

Señaló que las relaciones entre ambos países constituyen una Asociación Estratégica Integral basada en una larga tradición de amistad, fortalecida a lo largo del tiempo y desarrollada de manera positiva en ámbitos como política exterior, defensa y seguridad, energía, petróleo, comercio, inversión, ciencia y tecnología, educación, cultura, turismo e intercambios entre los pueblos.

El alto funcionario subrayó que el pueblo vietnamita siempre recuerda y aprecia el valioso apoyo brindado por la Unión Soviética y posteriormente por Rusia a la lucha por la liberación nacional, la reunificación del país y la actual causa de construcción y desarrollo nacional.

Actualmente, Ciudad Ho Chi Minh mantiene relaciones de hermanamiento con nueve localidades rusas. En los últimos años, ambas partes han sostenido intercambios de delegaciones y promovido la cooperación práctica, especialmente en ciencia y tecnología, transporte, turismo y comercio.

La ciudad manifiesta su disposición a seguir contribuyendo al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia, en beneficio de los pueblos de ambos países y de la paz, estabilidad y prosperidad regionales.

Por su parte, el cónsul general de Rusia en la ciudad, Timur Sadykov, destacó el significado histórico del Día de Rusia y resaltó los estrechos vínculos tradicionales entre los dos países.

Según afirmó, los dos pueblos comparten valores comunes como el amor a la patria, el respeto por el honor, la libertad y la independencia, así como la disposición a apoyarse mutuamente en momentos difíciles.

Timur Sadykov reiteró que, pese a las fluctuaciones de la situación internacional, Rusia confía en el compromiso de los líderes de ambos países de continuar fortaleciendo la asociación estratégica integral y la amistad tradicional, en beneficio de los pueblos vietnamita y ruso./.