Ciudad Ho Chi Minh trabaja por la retirada de la “tarjeta amarilla” impuesta por la CE al sector pesquero

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh ha entrado en una fase de máxima movilización para la gestión de su flota pesquera y preparación de expedientes, con el objetivo de avanzar hacia la retirada de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE) al sector pesquero de Vietnam.

Reunión en Ciudad Ho Chi Minh por la retirada de la “tarjeta amarilla” impuesta por la CE al sector pesquero (Foto: VNA)



El tema fue abordado en una reciente reunión entre dirigentes del Comité Popular municipal y representantes de departamentos, organismos y autoridades locales. En el encuentro se subrayó que la inspección reviste una importancia clave no solo para el sector pesquero, sino también para la credibilidad y la posición internacional de Vietnam.



Las autoridades municipales exigieron a todas las instancias reforzar la preparación de expedientes, estadísticas y documentos que acrediten la gestión de la flota, el control de entrada y salida de buques en los puertos, la instalación y supervisión de los sistemas de seguimiento por satélite (VMS), la trazabilidad de los productos pesqueros y la sanción de infracciones relacionadas con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



Según informó Pham Thi Na, subdirectora del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la ciudad, hasta el 27 de febrero de 2026 el 100% de las 4.454 embarcaciones pesqueras estaban registradas y contaban con licencia de explotación conforme a la normativa.



Asimismo, se canceló el registro de 1.663 buques que no cumplían los requisitos, impidiéndoles salir a faenar. En cuanto al seguimiento de la flota, el 98,97% de los barcos de más de 15 metros de eslora ya cuentan con dispositivos de seguimiento VMS operativos y son monitorizados las 24 horas.



Actualmente, 469 embarcaciones no reúnen las condiciones para la explotación pesquera y están bajo estricta supervisión de las autoridades locales. “Todos los buques que no cumplen los requisitos y se encuentran en el territorio municipal están controlados al 100%”, subrayó la funcionaria.



En materia de trazabilidad, la ciudad dispone de nueve puertos pesqueros oficialmente habilitados. Entre enero de 2024 y febrero de 2026 se emitieron 309 certificados de confirmación de materias primas pesqueras, con cerca de 5.000 toneladas, y 1.317 certificados de origen, que amparan más de 12.400 toneladas destinadas a la exportación.



Las fuerzas policiales municipales indicaron que las inspecciones y sanciones a embarcaciones infractoras se están intensificando. Equipos intersectoriales ya han sido desplegados para verificar datos de buques, movimientos portuarios y casos de pérdida de señal VMS, con el objetivo de impedir que embarcaciones no autorizadas operen en el mar.



De cara a la inspección en empresas procesadoras y exportadoras de productos pesqueros, el gobierno municipal encargó al Departamento de Agricultura y Medio Ambiente coordinarse con las autoridades centrales para elaborar una lista de todas las compañías que exportan a la Unión Europea y guiarlas en la preparación de expedientes legales, sistemas de trazabilidad, controles internos y documentación aduanera.



El vicepresidente del Comité Popular municipal, Hoang Nguyen Dinh, enfatizó que la trazabilidad integral, desde el producto final hasta la materia prima, es un requisito esencial.



Recomendó que as empresas deben garantizar datos exactos y coherentes; cualquier error podría afectar seriamente el proceso de retirada de la tarjeta amarilla.



El presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Duoc, ordenó a todo el sistema político actuar de inmediato con un enfoque claro: responsabilidades definidas, control estricto y tolerancia cero a las infracciones.



No se trata de responder a una inspección puntual, sino de establecer una gestión permanente y sostenible de la pesca. La consigna es clara: revisión exhaustiva, acción firme y control riguroso para retirar definitivamente la tarjeta amarilla, afirmó./.