Ciudad Ho Chi Minh se prepara para ofrecer chequeos médicos masivos a más de 15 millones de residentes

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh se alista para poner en marcha un amplio programa de chequeos médicos que alcanzará a más de 15 millones de habitantes en 2026, como parte de un plan a largo plazo hasta 2030 que marca su transición de un modelo centrado en el tratamiento hacia uno enfocado en la prevención.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)



Según Tang Chi Thuong, director del Departamento de Salud municipal, la campaña de chequeos en toda la ciudad comenzará el 17 de abril en 168 centros de salud a nivel comunal, dando continuidad a las actividades realizadas recientemente con motivo del Día de la Salud Pública.



La campaña contará con la participación de personal médico de 101 hospitales públicos y privados, incluidos centros centrales, ministeriales, municipales y del sector privado. Los hospitales centrales encabezarán las pruebas de detección de enfermedades clave como las cardiovasculares, endocrinas, el cáncer, las afecciones musculoesqueléticas, dentales y laborales. Los hospitales especializados asumirán los controles propios de cada disciplina, mientras que los hospitales generales se enfocarán en la detección y el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles y patologías internas comunes.



Los proveedores privados y los centros de salud regionales también se sumarán a la iniciativa, ampliando el acceso a los servicios. Se dará prioridad a la detección del cáncer de cuello uterino entre las trabajadoras, especialmente aquellas del sector informal, en 16 localidades.



La iniciativa está concebida para acercar servicios de salud multiespecializados a las comunidades, con especial énfasis en los grupos vulnerables y de alto riesgo, como las personas mayores, quienes padecen enfermedades crónicas y las poblaciones desfavorecidas, facilitando así la detección temprana y un seguimiento continuo de la salud.



Los resultados de las pruebas se integrarán en los historiales médicos electrónicos para garantizar datos precisos y actualizados que permitan un seguimiento a largo plazo. Los centros de salud locales clasificarán a los residentes según su nivel de riesgo, gestionarán el seguimiento y coordinarán las derivaciones cuando sea necesario, siguiendo el principio de detección precoz, intervención oportuna y atención continua.



El subdirector del Departamento de Salud, profesor asociado y doctor Nguyen Anh Dung, afirmó que el programa dará prioridad a intervenciones costo-efectivas dirigidas a enfermedades de alta prevalencia que puedan aplicarse a nivel comunitario.



A corto plazo, especialmente en 2026, la ciudad completará las directrices técnicas, los mecanismos de financiación, los paquetes básicos de detección y los registros electrónicos de salud. Para 2027, se establecerá una red flexible e integrada de proveedores de atención médica que abarcará zonas densamente pobladas, áreas industriales, escuelas y centros de bienestar social.



A partir de 2028, el programa ampliará los exámenes de detección basados en evidencia para hipertensión, diabetes, riesgos cardiovasculares, cáncer de cuello uterino, de mama y colorrectal, hepatitis viral y tuberculosis. Para 2030, la ciudad aspira a implementar un sistema digital automatizado capaz de invitar de forma proactiva a los residentes a realizarse estos controles.



El sector salud también planea desarrollar una base de datos unificada de salud poblacional bajo el modelo de “un ciudadano – una identificación – un historial de salud – un registro de servicios”. Este sistema integrado entre el sector público y privado permitirá a los residentes acceder a servicios en múltiples centros, garantizando al mismo tiempo la coherencia en la gestión de datos y prestaciones, mejorando la transparencia y optimizando los recursos sanitarios./.