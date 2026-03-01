Ciudad Ho Chi Minh refuerza su transporte público con 169 autobuses eléctricos en nueve rutas. Fuente: VNA

Desde este 1 de marzo, Ciudad Ho Chi Minh puso en circulación 169 autobuses eléctricos en nueve rutas urbanas, en un paso significativo hacia la consolidación de un sistema de transporte público más limpio y sostenible.

La operación está a cargo de VinBus, que sustituyó la totalidad de los vehículos convencionales en las rutas 32, 38, 45, 53, 64, 93, 127, 140 y 148. La medida amplía de forma notable la red de autobuses eléctricos en el mayor centro económico del país.

Las unidades incorporadas corresponden a los modelos EB 6 y EB 8, con capacidad para entre 30 y 60 pasajeros, fabricados por VinFast. Diseñados para adaptarse a las condiciones del tráfico urbano, estos autobuses presentan un formato compacto que facilita la circulación tanto en zonas céntricas como en áreas residenciales densamente pobladas y trayectos suburbanos.

Al funcionar exclusivamente con energía eléctrica, los vehículos no generan emisiones contaminantes y reducen de manera considerable el ruido y las vibraciones. Además, cuentan con piso bajo y rampas para sillas de ruedas, mejorando la accesibilidad para personas mayores y con discapacidad. El equipamiento incluye cámaras de seguridad, paneles electrónicos de información de ruta, conexión Wi-Fi y puertos de carga USB.

Con esta incorporación, la ciudad avanza en su estrategia de transición ecológica. Previamente, VinBus había integrado 58 autobuses eléctricos en las rutas 33 y 150, sentando las bases para la expansión actual.

En la actualidad, Ciudad Ho Chi Minh dispone de 2.325 autobuses operando en 180 rutas. De ellas, 66 emplean vehículos ecológicos -50 con autobuses eléctricos y 16 con gas natural comprimido (GNC)-, que suman 1.082 unidades y representan el 48,4% del total de la flota.

Las autoridades municipales se han fijado como meta que, para 2030, el 100 % del transporte público funcione con energías limpias y respetuosas con el medio ambiente.

Paralelamente a la renovación de la flota, el Centro de Gestión del Transporte Público continúa impulsando la digitalización de la gestión operativa, reforzando los mecanismos de supervisión y mejorando la infraestructura de paradas y terminales, con el objetivo de elevar la calidad del servicio para los usuarios./.