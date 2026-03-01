Báo Ảnh Việt Nam

Ciudad Ho Chi Minh refuerza su transporte público con 169 autobuses eléctricos en nueve rutas

VinBus pone en marcha 169 autobuses eléctricos en nueve rutas de Ciudad Ho Chi Minh, fabricados por VinFast, avanzando hacia un transporte público limpio y accesible.
Ciudad Ho Chi Minh refuerza su transporte público con 169 autobuses eléctricos en nueve rutas. Fuente: VNA

 

Desde este 1 de marzo, Ciudad Ho Chi Minh puso en circulación 169 autobuses eléctricos en nueve rutas urbanas, en un paso significativo hacia la consolidación de un sistema de transporte público más limpio y sostenible.

La operación está a cargo de VinBus, que sustituyó la totalidad de los vehículos convencionales en las rutas 32, 38, 45, 53, 64, 93, 127, 140 y 148. La medida amplía de forma notable la red de autobuses eléctricos en el mayor centro económico del país.

Las unidades incorporadas corresponden a los modelos EB 6 y EB 8, con capacidad para entre 30 y 60 pasajeros, fabricados por VinFast. Diseñados para adaptarse a las condiciones del tráfico urbano, estos autobuses presentan un formato compacto que facilita la circulación tanto en zonas céntricas como en áreas residenciales densamente pobladas y trayectos suburbanos.

Al funcionar exclusivamente con energía eléctrica, los vehículos no generan emisiones contaminantes y reducen de manera considerable el ruido y las vibraciones. Además, cuentan con piso bajo y rampas para sillas de ruedas, mejorando la accesibilidad para personas mayores y con discapacidad. El equipamiento incluye cámaras de seguridad, paneles electrónicos de información de ruta, conexión Wi-Fi y puertos de carga USB.

Con esta incorporación, la ciudad avanza en su estrategia de transición ecológica. Previamente, VinBus había integrado 58 autobuses eléctricos en las rutas 33 y 150, sentando las bases para la expansión actual.

En la actualidad, Ciudad Ho Chi Minh dispone de 2.325 autobuses operando en 180 rutas. De ellas, 66 emplean vehículos ecológicos -50 con autobuses eléctricos y 16 con gas natural comprimido (GNC)-, que suman 1.082 unidades y representan el 48,4% del total de la flota.

Las autoridades municipales se han fijado como meta que, para 2030, el 100 % del transporte público funcione con energías limpias y respetuosas con el medio ambiente.

Paralelamente a la renovación de la flota, el Centro de Gestión del Transporte Público continúa impulsando la digitalización de la gestión operativa, reforzando los mecanismos de supervisión y mejorando la infraestructura de paradas y terminales, con el objetivo de elevar la calidad del servicio para los usuarios./.

