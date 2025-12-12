Ciudad Ho Chi Minh refuerza medidas para erradicar pesca ilegal

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh está desplegando un conjunto de medidas para prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), con el objetivo de contribuir, junto con todo el país, a la eliminación de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea y avanzar hacia un desarrollo pesquero sostenible.

El Comando de la Región 3 de la Guardia Costera organizó un programa para difundir las leyes sobre la lucha contra la pesca IUUy entregó banderas nacionales a los pescadores. Foto: VNA

En la conferencia de balance del mes de acción intensiva contra la pesca IUU, Tran Thi Na, subdirectora del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente y vicepresidenta permanente del Comité Directivo de IUU de la ciudad, hasta el 5 de diciembre se habían otorgado licencias a 4.268 de las 4.475 embarcaciones pesqueras registradas, equivalente al 95,3%, un fuerte aumento en comparación con comienzos de 2025, cuando la tasa apenas alcanzaba el 70,85%.

La ciudad cuenta actualmente con ocho puertos pesqueros que aplican el sistema electrónico de trazabilidad (eCDT) para el 100% de los buques, garantizando la supervisión de las capturas y la emisión de certificados de origen según las normas vigentes.

Desde inicios de 2025, las autoridades han inspeccionado 22.253 arribos de barcos para trámites portuarios; entre ellos, 9.754 desembarcaron productos pesqueros con un volumen total de 92.962 toneladas. La Guardia Fronteriza realizó 420 patrullas independientes y gestionó la entrada y salida de 11.524 embarcaciones.

En la cita, la Policía municipal propuso acelerar la implementación del proyecto de reconversión laboral para los buques pesqueros, así como apoyar a los pescadores en la instalación y el mantenimiento de los equipos de monitoreo de viaje (VMS) para facilitar la gestión por parte de las autoridades competentes.

Al concluir la reunión, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Hoang Nguyen Dinh, instó a los organismos y localidades a intensificar los esfuerzos y actuar con mayor determinación para eliminar por completo las actividades ilegales, con el objetivo de que Vietnam supere la “tarjeta amarilla” en 2026.

Subrayó la necesidad de reforzar el control en los puertos, exigir que todas las embarcaciones de seis metros o más atraquen y desembarquen conforme a las regulaciones, y sancionar el 100% de las infracciones.

Asimismo, pidió supervisar estrictamente la operación de los barcos, no permitir la actividad de aquellos que no cumplan los requisitos y evitar incidentes de pérdida de conexión VMS o incursiones fuera de las zonas autorizadas.

El funcionario también exigió que las autoridades de comunas, barrios y áreas administrativas especiales asuman plena responsabilidad en la lucha contra la pesca IUU y refuercen las labores de divulgación para elevar la conciencia de los pescadores y la comunidad en general./.