Ciudad Ho Chi Minh refuerza la gestión de su flota pesquera

Las autoridades supervisan el proceso de llegada del pescado al puerto. Foto: VNA

Desde principios de 2024, Ciudad Ho Chi Minh ha dado de baja 1.662 embarcaciones pesqueras que sufrieron daños, dejaron de operar o no cumplían los requisitos reglamentarios, y ha actualizado completamente el sistema de monitoreo para prevenir que las embarcaciones desactivadas sigan participando en actividades ilegales de pesca.



Esta información se presentó el 25 de febrero en una sesión de trabajo entre el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh y una delegación del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, encabezada por el viceministro Phung Duc Tien, para revisar la implementación de medidas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) en la localidad.



En el encuentro, Pham Thi Na, subdirectora del Departamento municipal de Agricultura y Medio Ambiente, detalló que, al 24 de febrero, la ciudad registraba 4.455 embarcaciones pesqueras, todas actualizadas en la base de datos nacional de pesca (VNFishbase) y sincronizadas con la base de datos nacional de población (VNeID).



De estas, 4.305 han recibido licencias de pesca, y se han realizado inspecciones periódicas y marcado de las embarcaciones para asegurar que todas las operativas cumplan con las normativas de numeración y pintura.



En cuanto al monitoreo en alta mar, 2.204 de las 2.227 embarcaciones de 15 metros o más cuentan con sistemas de monitoreo de viaje (VMS), lo que representa un 98,97%. Las 23 embarcaciones restantes, sin VMS, están actualmente atracadas y bajo estricta vigilancia, sin autorización para zarpar.

Las autoridades mantienen un monitoreo 24/7 para detectar rápidamente cualquier pérdida de conexión y contactar a los propietarios para obtener informes de posición, verificar las causas y reducir el riesgo de infracciones en aguas internacionales.



Cabe resaltar que aún existen 490 embarcaciones no elegibles para operar, incluidas aquellas sin licencia, con certificados de inspección vencidos, sin VMS o con certificados de seguridad alimentaria caducados. Todas estas embarcaciones están registradas y asignadas a las autoridades locales y fuerzas competentes para su monitoreo, incluso aquellas que han sido vendidas o están atracadas fuera de la ciudad, con el fin de evitar infracciones.



En lo que respecta a la trazabilidad, la ciudad cuenta con nueve puertos pesqueros oficialmente designados, cuatro de los cuales están equipados con sistemas para certificar el origen de los productos pesqueros. Desde principios de 2024, los puertos han intensificado el monitoreo de los barcos que entran y salen, emitiendo confirmaciones y certificados para respaldar las exportaciones de productos del mar.



Además, se ha implementado el sistema electrónico de documentación y trazabilidad de capturas (eCDT), junto con los cuadernos de pesca electrónicos. Se han fortalecido los recursos humanos y el equipo en los puertos para controlar los volúmenes desembarcados y cumplir con los requisitos del mercado, especialmente los del mercado de la Unión Europea (UE).



Desde principios de 2026, las autoridades locales no han detectado ningún buque pesquero cruzando las fronteras marítimas o perdiendo la conexión por más de 10 días. No obstante, durante una inspección en el puerto pesquero de Tan Phuoc, la delegación identificó algunas deficiencias que la ciudad debe abordar con urgencia.



El viceministro Phung Duc Tien mencionó que se espera una visita de inspección de la Comisión Europea (CE) sobre la implementación de las medidas contra la pesca IUU en Ciudad Ho Chi Minh en marzo de 2026.

En respuesta, las autoridades municipales deberán tomar medidas más estrictas para controlar a los buques infractores y garantizar la disuasión.

La gestión de los buques activos en el mar debe reforzarse rigurosamente, y toda la documentación debe finalizarse rápidamente para asegurar que la ciudad esté completamente preparada para la delegación de la CE en marzo.



Según el viceministro, el período previo al 10 de marzo requiere esfuerzos firmes y coordinados de todo el sistema político para contribuir al esfuerzo nacional de eliminar la "tarjeta amarilla" y construir un sector pesquero sostenible, responsable e integrado a nivel internacional./.