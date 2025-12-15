Ciudad Ho Chi Minh refuerza el control de los buques pesqueros

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Dirigentes de Ciudad Ho Chi Minh realizaron una visita de trabajo e inspección directa de las labores de prevención y lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) en los puertos pesqueros en la comuna de Long Hai.

El vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Hoang Nguyen Dinh, inspecciona las labores de prevención y lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) en el puerto de Hung Thai, comuna de Long Hai. (Fuente: VNA)





Durante la inspección, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Hoang Nguyen Dinh, junto con la delegación de trabajo, verificó las operaciones de atraque de los buques, la descarga de productos pesqueros y la declaración para la trazabilidad del origen de los recursos acuáticos.



Asimismo, revisó el funcionamiento de las Oficinas de lucha contra la pesca IUU con el fin de evaluar el control efectivo de los buques que entran y salen de los puertos, así como las actividades de información y concienciación dirigidas a los pescadores.



Nguyen Dinh señaló que, si bien los puertos pesqueros han aplicado de manera estricta las medidas de inspección y control de los buques y se han registrado avances positivos, aún persisten infracciones.



Tras la inspección, el dirigente municipal exigió a las autoridades portuarias cumplir rigurosamente con la declaración de las embarcaciones que atracan en los puertos y aplicar el sistema electrónico de trazabilidad de productos pesqueros explotados (eCDT) al 100% de los buques que entran y salen de los puertos.



También pidió reforzar la supervisión de los volúmenes de captura como base para la trazabilidad y para la expedición de los certificados de confirmación del origen de las materias primas pesqueras explotadas y de los certificados de origen de los productos pesqueros explotados, de conformidad con la normativa vigente.



En la comuna de Long Hai, tras conocer que todavía existen 160 buques pesqueros que no reúnen las condiciones para faenar y permanecen amarrados en la costa, el vicepresidente del Comité Popular municipal solicitó a las autoridades locales reforzar la gestión de estas embarcaciones. También instó a movilizar a la población de las zonas residenciales para apoyar la supervisión y el seguimiento de dichos buques, contribuyendo así a prevenir desde el origen posibles infracciones de la normativa IUU.



Hasta la fecha, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con un total de 4.475 buques pesqueros, todos registrados y con información actualizada en el sistema VNFishbase. De ellos, 4.268 buques disponen de licencia de explotación (95,37%), mientras que los 207 buques que no cumplen los requisitos son gestionados de manera estricta, permanecen amarrados en sus localidades y no se les permite salir a faenar. La totalidad de los buques de 15 metros de eslora o más están equipados con el sistema de monitoreo VMS, con vigilancia permanente las 24 horas.



En los últimos tiempos, la implementación de las medidas contra la pesca ilegal ha sido llevada a cabo de forma regular y continua por las autoridades de todos los niveles en Ciudad Ho Chi Minh, reforzando la gestión y el tratamiento riguroso de las infracciones, con el objetivo de levantar la advertencia de la “tarjeta amarilla” impuesta al sector pesquero nacional./.