Ciudad Ho Chi Minh refuerza cooperación con socios internacionales

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El secretario del Comité del Partido Comunista de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Luu Quang, mantuvo reuniones bilaterales con representantes de Singapur, Australia y China para fortalecer la cooperación en diversos sectores.

El secretario del Comité del Partido Comunista de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Luu Quang y Jaya Ratnam, saliente embajador de Singapur en Vietnam (Fuente: sggp.org.vn)

Durante su encuentro efectuado la víspera con Jaya Ratnam, saliente embajador de Singapur en Vietnam, Luu Quang destacó el modelo "VSIP 2.0", una versión renovada de los parques industriales Vietnam-Singapur que promueve la sostenibilidad y la innovación, alineándose con las políticas de desarrollo del país indochino.

Subrayó que la expansión de la ciudad ofrece nuevas oportunidades, pero también presenta desafíos que requieren un impulso en la implementación de proyectos. Solicitó el apoyo de Singapur en la formación de recursos humanos en áreas como la administración digital y las finanzas internacionales.

A su vez, Jaya Ratnam destacó que los parques industriales VSIP están avanzando hacia un modelo 2.0 más ecológico e inteligente. Además, mencionó proyectos conjuntos en energía, como el parque eólico marino en la región de Ciudad Ho Chi Minh, que contribuirán a la transición energética de Vietnam.

En su reunión con la cónsul general de Australia en Ciudad Ho Chi Minh, Sarah Hooper, el dirigente municipal reconoció el fortalecimiento de la cooperación tras la elevación de la relación entre los dos países a una asociación estratégica integral en 2024.

Subrayó áreas clave como la ciencia y tecnología, la transformación digital y el cambio climático. Tras proponer ampliar la colaboración en educación, un sector en el que Australia posee experiencia, sugirió establecer canales de comunicación a través del Departamento de Asuntos Exteriores de Ciudad Ho Chi Minh.

En su encuentro con el presidente del Grupo de Construcción Pacífico de China, Yan Jiehe, el secretario valoró el desarrollo de la infraestructura en China y expresó interés en proyectos de transporte en Vietnam.

Informó sobre el plan de la ciudad para desarrollar 27 líneas de metro con aproximadamente 1.000 km de extensión y otros proyectos viales que requieren inversión.

Invitó al grupo a contactar con el Departamento de Construcción de Ciudad Ho Chi Minh para explorar oportunidades de inversión y colaboración en estos proyectos./.