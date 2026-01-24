Ciudad Ho Chi Minh refuerza conectividad y cooperación en Davos

En el marco de la 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, la delegación de Ciudad Ho Chi Minh organizó una serie de actividades paralelas con el objetivo de fortalecer el diálogo, la conectividad y promover la cooperación internacional en los ámbitos de la innovación, la ciencia y la tecnología, así como la transformación digital.



Hoang Nguyen Dinh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, interviene en una reunión. Foto: VNA



Durante el almuerzo de trabajo celebrado al margen del FEM Davos 2026 bajo el tema “Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh: Visión y oportunidades de inversión”, Hoang Nguyen Dinh, vicepresidente del Comité Popular municipal, presentó la visión estratégica, las orientaciones políticas y las prioridades de desarrollo de la ciudad para la conformación de un ecosistema financiero-tecnológico moderno, transparente e integrado.



En este contexto, la ciencia y la tecnología, los datos, la inteligencia artificial y las tecnologías financieras (fintech) fueron identificadas como pilares clave. Los debates se centraron en el papel de la cooperación público-privada, los mecanismos de prueba de políticas (sandbox) y la participación de empresas tecnológicas e instituciones financieras internacionales en el proceso de construcción del Centro Financiero Internacional en Vietnam.



Hoang Nguyen Dinh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, se reúne con Kaiser Ng, director financiero de la plataforma Binance. Foto: VNA



El programa también facilitó el diálogo directo entre empresas vietnamitas y expertos, instituciones financieras y grandes corporaciones tecnológicas, permitiendo actualizar tendencias, modelos operativos y experiencias internacionales, además de abrir oportunidades concretas de cooperación en finanzas digitales, innovación y transferencia tecnológica.



En el marco del evento, empresas, instituciones financieras y organizaciones tecnológicas nacionales e internacionales compartieron sus perspectivas sobre el desarrollo del Centro Financiero Internacional en Ciudad Ho Chi Minh, destacando la importancia de combinar la innovación, los estándares de gobernanza y la conectividad con el sistema financiero global.



Las intervenciones subrayaron la necesidad de establecer un entorno de prueba controlado, promover las finanzas digitales y garantizar la seguridad, la transparencia y la confianza del mercado en el proceso de integración internacional.



Representantes del Banco HDBank señalaron que el Centro Financiero Internacional no debe considerarse únicamente como una zona con incentivos, sino como una nueva plataforma institucional para experimentar productos financieros, elevar los estándares de gobernanza conforme a prácticas internacionales y fortalecer la conexión con los mercados de capitales globales.

Asimismo, expresaron su disposición a participar en mecanismos de prueba controlada y acompañar a la ciudad en la estabilidad financiera, la gestión de riesgos y el cumplimiento de normas internacionales.

Posteriormente, la delegación sostuvo encuentros y sesiones de trabajo con representantes del Grupo Binance, Bodo Möller Chemie Group, la Autoridad de Innovación de Israel, la Universidad de Zúrich y C4IR Azerbaiyán.

En esta ocasión, también se presenció el anuncio de memorandos de entendimiento (MoU) entre miembros de la Alianza Económica Global On-chain y socios internacionales, incluidos Crystal Intelligence, en materia de infraestructura de pagos transfronterizos, y Sumsub, sobre pagos con criptomonedas.



Se espera que la visita de trabajo, especialmente las actividades paralelas en Davos, contribuya a mejorar la imagen y la posición de Ciudad Ho Chi Minh en el mapa económico y financiero mundial, además de sentar bases sólidas para atraer recursos internacionales, promover una cooperación a largo plazo y apoyar la materialización de los objetivos de desarrollo rápido y sostenible en el próximo período./.