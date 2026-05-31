Ciudad Ho Chi Minh refuerza atención médica especializada en zonas periféricas

Médicos del Hospital Binh Dan de Ciudad Ho Chi Minh colaboran para realizar una cirugía de emergencia a un residente con múltiples lesiones en Con Dao. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh impulsa un modelo de atención médica multipolar para acercar los servicios especializados a zonas periféricas, insulares y alejadas del centro, con el objetivo de reducir la sobrecarga de los hospitales de referencia y disminuir el tiempo y los costos de tratamiento para la población.

En la zona especial de Con Dao, desde inicios de mayo de 2026, los pacientes con insuficiencia renal pueden someterse a diálisis en la propia localidad gracias al apoyo técnico y de equipamiento del Hospital Thong Nhat. La Unidad de Hemodiálisis del Centro Médico Militar-Civil de Con Dao opera actualmente con dos máquinas de diálisis, con capacidad para atender hasta 12 pacientes, y prevé ampliar el sistema a 10 equipos en el futuro próximo.

Previamente, desde septiembre de 2025, el Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh puso en marcha un programa de rotación de médicos procedentes de hospitales de nivel central hacia Con Dao.

Hasta la fecha, se han realizado 10 misiones médicas, lo que permitió aumentar las consultas y tratamientos diarios de unas 80 a más de 200 atenciones. Además, por primera vez se aplicaron en la isla técnicas especializadas como tratamiento de accidentes cerebrovasculares mediante trombólisis, cirugías de politraumatismos y microcirugía vascular y nerviosa.

Según Nguyen Phuoc Loc, subsecretario del Comité partidista de Ciudad Ho Chi Minh, el programa de rotación de especialistas en Con Dao confirma cada vez más su profundo significado humanitario, al contribuir a garantizar la igualdad en el acceso a los servicios de salud y evitar que la distancia geográfica se convierta en una barrera para el derecho a la atención médica.

En la zona de Can Gio, el Hospital Tu Du - Sucursal 2, en funcionamiento desde finales de 2025, se convirtió en el primer modelo de hospital general asociado de Vietnam. El establecimiento reúne personal médico de nueve hospitales de referencia y ofrece servicios técnicos especializados directamente en la localidad.

Cada mes, el hospital recibe miles de consultas y realiza numerosas cirugías complejas, contribuyendo a reducir considerablemente las derivaciones hacia el centro urbano.

Paralelamente, el sector sanitario de Ciudad Ho Chi Minh amplía su red especializada en las zonas de Binh Duong y Ba Ria-Vung Tau tras la reorganización administrativa. Varios hospitales de referencia fueron asignados para apoyar profesionalmente al Hospital General de Vung Tau y al Hospital General de Ba Ria en el desarrollo de especialidades prioritarias como emergencias, cirugía, cardiología, cuidados intensivos y hemodiálisis.

En la antigua provincia de Binh Duong, la ciudad orienta la construcción del Hospital General de Binh Duong, con capacidad para 1.500 camas, como centro médico especializado del sudeste de Ciudad Ho Chi Minh, centrado en traumatología y ortopedia, cardiología intervencionista, cuidados intensivos y oncología.

Según el director del Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh, Tang Chi Thuong, la estrategia de desarrollo de un sistema sanitario multicéntrico permitirá a la población acceder a servicios médicos de alta calidad cerca de sus lugares de residencia y, al mismo tiempo, facilitará que los hospitales centrales se concentren en la atención altamente especializada, con vistas a construir un sistema sanitario equilibrado y sostenible./.