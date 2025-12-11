Ciudad Ho Chi Minh refuerza acciones contra la pesca ilegal

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Ciudad Ho Chi Minh continúa implementando soluciones integrales para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), logrando así muchos resultados importantes, informó el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente municipal.

La urbe ha completado las 19 tareas asignadas por el Primer Ministro y el Comité Directivo Nacional sobre IUU; ejecutando de manera sincrónica las acciones relacionadas con el control de la flota pesquera, el otorgamiento de licencias de pesca, la instalación de sistemas de seguimiento de buques (VMS), la supervisión de las embarcaciones que entran y salen de los puertos y el rastreo del origen de los productos acuáticos utilizando el sistema electrónico eCDT.

Hasta el 9 de diciembre, el número de barcos pesqueros en la localidad es de cuatro mil 475, alcanzando el 100% de registro y actualización de datos en la base de datos nacional VNFishbase; de estas embarcaciones, cuatro mil 268 han obtenido licencias de pesca (95,37%), y 207 que no cumplen con los requisitos están siendo controladas estrictamente y no se les permite salir al mar.

Uno de los aspectos más destacados es la aplicación de las leyes con un alto nivel de rigor, demostrando un liderazgo decisivo y coordinación entre las fuerzas competentes y las autoridades locales, restableciendo gradualmente el orden en las actividades de explotación acuática.

Hasta la fecha, todos los buques de 15 metros o más fueron equipados con VMS, además, el sistema de trazabilidad electrónica eCDT está operativo en el 100 % de los puertos pesqueros elegibles. Esto contribuye a garantizar la transparencia en la cadena de explotación y consumo de productos del mar, cumpliendo con las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) en la hoja de ruta para levantar la "tarjeta amarilla" impuesta a los productos acuáticos vietnamitas.

A pesar de los logros, la lucha contra la pesca IUU aún enfrenta numerosas dificultades en Ciudad Ho Chi Minh, sobre todo en cuestiones relacionadas con el número de barcos que operan en otras provincias y la difusión de información, la gestión, la inspección y el manejo de las infracciones.

Pham Thi Na, subdirectora del mencionado Departamento, comentó que su entidad solicitó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que ordene al Departamento de Acuicultura e Inspección Pesquerala actualización de la base de datos sobre certificados de seguridad alimentaria de los buques pesqueros en VNFishbase.

Al mismo tiempo, se espera que el Gobierno exija a las provincias y ciudades costeras fortalecer la inspección y el control de los buques pesqueros de otras localidades anclados y operando en sus áreas administradas, así como verificar y manejar rápidamente las embarcaciones que violen las regulaciones sobre la pérdida de conexión como se estipula en el Decreto Gubernamental No. 301/2025/ND-CP del 17 de noviembre de 2025./.