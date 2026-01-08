Ciudad Ho Chi Minh recauda más de 800.000 USD para apoyar a los pobres en ocasión del Tet

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh ha recaudado más de 21 mil millones de VND (más de 800.000 USD) para apoyar a las personas desfavorecidas con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet) de 2026 mediante un programa musical especial celebrado hoy en esta urbe survietnamita.

En el programa musical especial (Fuente: VNA)

El evento, organizado por la Asociación municipal de Agricultores en coordinación con la Televisión de Ciudad Ho Chi Minh (HTV), presentó una serie de actuaciones con temática primaveral que destacaron la vida rural y el trabajo agrícola, contribuyendo a crear un ambiente festivo y promoviendo la solidaridad y la compasión.

El programa forma parte de la iniciativa "Tet Compasivo", que se originó a partir de campañas anteriores como "Albaricoquero de Primavera" y "Haciendo Buenas Obras durante el Tet".

Desde 2008, la iniciativa ha atraído un fuerte apoyo de empresas, organizaciones y particulares, ayudando a más de 77.400 hogares agrícolas en situación de pobreza, así como a otros grupos vulnerables, con una financiación total que supera los 131 mil millones de VND (alrededor de 5 millones de USD).

Nguyen Thanh Trung, presidente de dicha Asociación, afirmó que el programa de este año ha entregado decenas de miles de paquetes de regalo del Tet a hogares pobres y en situación de pobreza extrema.

También ha apoyado la construcción de casas de beneficencia, proporcionado herramientas de producción y asistencia para la subsistencia, y otorgado libretas de ahorro y becas, especialmente a niños huérfanos a causa de la pandemia de la COVID-19.

Añadió que la asociación seguirá ampliando el programa con actividades prácticas e inclusivas, garantizando un uso transparente y eficaz de los recursos, de acuerdo con el principio de "no dejar a nadie atrás", y contribuyendo a la reducción sostenible de la pobreza y al desarrollo rural./.