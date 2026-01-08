Ciudad Ho Chi Minh: Productos con etiqueta verde impulsan las compras seguras para el Tet

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - En Ciudad Ho Chi Minh, la fiebre de las compras para el Tet (Año Nuevo Lunar) 2026 está en su apogeo, con un creciente interés por productos etiquetados con el "Tick Verde Responsabilidad", que garantiza origen claro y calidad certificada.

En supermercados y centros comerciales, estos productos están ganando terreno como una opción confiable para los consumidores.

Más variedad y mayor demanda por productos certificados

Nguyen Thuy May, residente del barrio Tan Son Nhi, comentó mientras compraba en el supermercado AEON MALL: “Hemos comenzado a planificar las compras de Tet, como arroz glutinoso y frijoles verdes para hacer los pasteles tradicionales “banh chung” y “banh tet”. Los productos con el Tick Verde nos ofrecen seguridad, especialmente cuando el Tet está tan cerca”.

Según Nguyen Bang Lang, directora de Desarrollo Sostenible y Relaciones Públicas de AEON Vietnam, la cadena actualmente ofrece 130 productos con el sello "Tick Verde", todos con resultados positivos en las pruebas de calidad, lo que refuerza la confianza de los consumidores. Durante esta temporada, AEON también está promoviendo productos como dulces, pasteles y especialidades regionales dentro del programa Tick Verde.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)

En la misma línea, Nguyen Thanh Hai, representante de Bach Hoa Xanh, destacó que su red de supermercados cuenta con 1.558 productos con el sello Tick Verde, y que la demanda de estos productos ha aumentado entre un 6% y 7% mensual.

El éxito creciente del programa "Tick Verde"



Tras más de un año de implementación, el programa Tick Verde ha cosechado resultados exitosos. Actualmente, 12 grandes cadenas de distribución y ventas al por menor participan, incluyendo Saigon Co.op, SATRA, AEON, Central Retail, MM Mega Market, Bach Hoa Xanh, entre otras.

En total, 4.012 productos con el sello Tick Verde se distribuyen en diversos puntos de Ciudad Ho Chi Minh. Según el Departamento municipal de Industria y Comercio, las ventas de productos con esta certificación han experimentado un aumento superior al 20% desde su inicio, reflejando un claro cambio hacia la preferencia por productos con garantía de calidad.

Originalmente centrado en artículos agrícolas de provincias como Lam Dong y Dong Nai, el programa ha expandido su alcance a una variedad de productos, como carnes, huevos, dulces y especialidades para el Tet.

Vo Hoang Anh, director de Desarrollo de Marcas en Saigon Co.op, mencionó que la empresa trabaja con cerca de 100 proveedores y más de 1.200 productos certificados. Sin embargo, reconoció que es necesario seguir ampliando la visibilidad de la iniciativa entre los consumidores.

Para mejorar la efectividad del programa, Hoang Anh subrayó la importancia de fortalecer las campañas de comunicación y de perfeccionar los criterios de evaluación de los proveedores, así como la necesidad de establecer mecanismos de apoyo financiero y de incentivos para fomentar el cumplimiento de las normativas.

Compromiso del gobierno local con la calidad y la transparencia



Desde el punto de vista del gobierno, Nguyen Nguyen Phuong, subdirector del Departamento de Industria y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que se reforzarán los controles de calidad. Las autoridades continuarán verificando la conformidad de los productos y tomarán medidas enérgicas contra aquellos que incumplan las normativas, excluyéndolos del programa.

El programa "Tick Verde Responsabilidad", lanzado por el gobierno de Ciudad Ho Chi Minh en marzo de 2024, busca promover la seguridad alimentaria y garantizar productos de alta calidad para los consumidores. Las empresas que participan se comprometen a garantizar la trazabilidad y calidad de sus productos, sujetos a la supervisión continua de la comunidad, los consumidores y las autoridades competentes./.