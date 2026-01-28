Ciudad Ho Chi Minh por convertir su patrimonio en producto turístico

A pesar de poseer un patrimonio cultural rico y diverso, Ciudad Ho Chi Minh enfrenta el desafío de transformar estos activos en productos turísticos sostenibles y económicamente viables, una tarea que requiere una estrategia integral y mayor inversión.



El Teatro de la Ciudad, con su clásica arquitectura francesa, está considerado uno de los teatros más grandes y bellos del Sudeste Asiático. (Foto: VNA)



La mayor urbe sureña de Vietnam cuenta con un ecosistema cultural e histórico único en la región. Desde la arquitectura colonial francesa del antiguo Saigón, como la Oficina Central de Correos, el Palacio de la Reunificación y la Catedral de Notre-Dame, hasta el vibrante barrio de Cho Lon con sus templos, festivales y gastronomía de la comunidad china, pasando por museos, vestigios revolucionarios y artes escénicas tradicionales como el “don ca tai tu” (canto de aficionados del Sur).



Sin embargo, este vasto potencial permanece en gran medida fragmentado y subexplotado. Según expertos de la industria, el turismo cultural en la ciudad a menudo desempeña un papel secundario, integrado como complemento en circuitos generales en lugar de ser el eje central de productos especializados.



“El turismo cultural actual carece de la profundidad y el grado de desarrollo necesario para retener a los visitantes por más tiempo o generar una emoción suficientemente fuerte”, señaló la subdirectora general de Vietravel, Huynh Phan Phuong Hoang. En esta empresa, los museos y sitios históricos suelen incluirse como atracciones complementarias dentro de recorridos por la ciudad o paquetes de turismo MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones), debido a la dificultad de escalar experiencias temáticas más profundas.



Esta situación refleja una tendencia general. Empresas como la Corporación de Comunicación y Turismo de Vietnam (VTC) integran puntos como el Palacio de la Reunificación, los Túneles de Cu Chi o el Museo de los Vestigios de la Guerra con actividades de compras, gastronomía y recorridos urbanos, en lugar de diseñar tours temáticos independientes con narrativas propias. Incluso las artes escénicas tradicionales suelen presentarse como elementos dentro de eventos o cenas de gala, sin constituir productos culturales autónomos.



Las empresas atribuyen este fenómeno no solo a limitaciones en la oferta, sino también a patrones de consumo. Muchos visitantes, especialmente nacionales, ven a Ciudad Ho Chi Minh principalmente como un centro económico y de entretenimiento, con tiempo limitado y preferencia por programas cortos y flexibles. Esto disuade a las operadoras de invertir significativamente en tours culturales especializados, que requieren mayor dedicación temporal y del visitante.



No obstante, algunas empresas están comenzando a cambiar el enfoque. El director de la turoperadora Pingüino, Tran Quang Duy, explicó que su compañía está posicionando gradualmente los valores culturales e históricos como el núcleo central de sus itinerarios.



Sin embargo, indicó que el desafío más grande actualmente reside en la organización del producto, ya que muchos sitios y museos carecen de experiencias interactivas, mecanismos de coordinación y servicios complementarios.



Para 2026, varias agencias están redefiniendo el papel del turismo cultural en sus estrategias. La empresa Pingüino lo identifica como una dirección estratégica, desarrollando cautelosamente viajes temáticos centrados en la historia y museos de Saigón, la cultura de Cho Lon o experiencias patrimoniales combinadas con gastronomía y arte. VTC, por su parte, está enfocándose en 2-3 productos clave, como un recorrido sobre los 300 años de Saigón o recorridos culturales y gastronómicos en Cho Lon, dirigidos a turistas internacionales interesados en experiencias profundas y viajeros nacionales dispuestos a pagar por valor cultural.



Los actores de la industria coinciden en que el turismo cultural podría convertirse en un producto principal para Ciudad Ho Chi Minh. Sin embargo, destacan la persistencia de “cuellos de botella” sistémicos, como mecanismos de coordinación complejos con las unidades gestoras de sitios patrimoniales, barreras en horarios, procedimientos, derechos de autor y aplicación de tecnología.



Por ello, las empresas apelan a una estrategia de desarrollo de turismo cultural integral y a largo plazo, donde las autoridades municipales actúen como “director de orquesta”. Esto implicaría definir ejes patrimoniales prioritarios, invertir en infraestructura, espacios peatonales, circuitos nocturnos y establecer mecanismos de colaboración público-privada efectivos. Solo con una hoja de ruta clara y un acompañamiento estatal sostenido, las empresas tendrán la confianza necesaria para invertir de manera profesional y transformar el potencial cultural en valor económico sostenible para la ciudad./.