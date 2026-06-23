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Ciudad Ho Chi Minh ofrecerá viajes gratuitos en autobús a partir de julio
Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - A partir del próximo 1 de julio, Ciudad Ho Chi Minh subvencionará el 100% del precio de los billetes para los usuarios de 134 rutas de autobús que operan en la urbe, incluidas 109 que ya reciben apoyo presupuestario.
Según informó el Centro de Gestión del Transporte Público de Ciudad Ho Chi Minh, esta medida no se aplicará a las rutas interprovinciales ni a los servicios de transporte de pasajeros que conectan centros urbanos y destinos turísticos con aeropuertos, entre otros.
La entidad precisó que la gratuidad del servicio se implementará bajo el principio de “gratuito, pero controlado, conveniente para la población y compatible con los requisitos de gestión”.
En una primera fase, prevista entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, los pasajeros podrán utilizar los autobuses de forma totalmente gratuita, sin necesidad de realizar ningún proceso de verificación o identificación.
Durante este periodo, las autoridades concentrarán sus esfuerzos en orientar a la ciudadanía sobre el uso del transporte público, además de perfeccionar la base de datos, la infraestructura tecnológica y el sistema de billetes electrónicos.
La segunda fase, que se desarrollará del 1 de octubre al 31 de diciembre, mantendrá la subvención total de las tarifas, aunque requerirá la verificación o identificación de los usuarios mediante documentos de identidad, la aplicación VNeID, tarjetas bancarias, monederos electrónicos o la plataforma MultiGo.
Para las personas mayores, personas con discapacidad, niños, estudiantes, visitantes y otros grupos específicos, la metrópolis pondrá en marcha mecanismos de orientación adecuados para facilitar el acceso al servicio y garantizar una gestión eficiente.
Entre 2026 y 2027, Ciudad Ho Chi Minh continuará invirtiendo en la modernización del sistema mediante la renovación de paradas y zonas de espera para los usuarios.
Actualmente, la red de autobuses de la ciudad cuenta con 2.432 vehículos en operación. De ellos, 1.649 funcionan con electricidad o energías limpias, equivalentes al 67,8% del total, mientras que 783 utilizan combustible diésel./.