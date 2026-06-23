Ciudad Ho Chi Minh ofrecerá viajes gratuitos en autobús a partir de julio

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - A partir del próximo 1 de julio, Ciudad Ho Chi Minh subvencionará el 100% del precio de los billetes para los usuarios de 134 rutas de autobús que operan en la urbe, incluidas 109 que ya reciben apoyo presupuestario.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)



Según informó el Centro de Gestión del Transporte Público de Ciudad Ho Chi Minh, esta medida no se aplicará a las rutas interprovinciales ni a los servicios de transporte de pasajeros que conectan centros urbanos y destinos turísticos con aeropuertos, entre otros.



La entidad precisó que la gratuidad del servicio se implementará bajo el principio de “gratuito, pero controlado, conveniente para la población y compatible con los requisitos de gestión”.



En una primera fase, prevista entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, los pasajeros podrán utilizar los autobuses de forma totalmente gratuita, sin necesidad de realizar ningún proceso de verificación o identificación.



Durante este periodo, las autoridades concentrarán sus esfuerzos en orientar a la ciudadanía sobre el uso del transporte público, además de perfeccionar la base de datos, la infraestructura tecnológica y el sistema de billetes electrónicos.



La segunda fase, que se desarrollará del 1 de octubre al 31 de diciembre, mantendrá la subvención total de las tarifas, aunque requerirá la verificación o identificación de los usuarios mediante documentos de identidad, la aplicación VNeID, tarjetas bancarias, monederos electrónicos o la plataforma MultiGo.



Para las personas mayores, personas con discapacidad, niños, estudiantes, visitantes y otros grupos específicos, la metrópolis pondrá en marcha mecanismos de orientación adecuados para facilitar el acceso al servicio y garantizar una gestión eficiente.



Entre 2026 y 2027, Ciudad Ho Chi Minh continuará invirtiendo en la modernización del sistema mediante la renovación de paradas y zonas de espera para los usuarios.



Actualmente, la red de autobuses de la ciudad cuenta con 2.432 vehículos en operación. De ellos, 1.649 funcionan con electricidad o energías limpias, equivalentes al 67,8% del total, mientras que 783 utilizan combustible diésel./.