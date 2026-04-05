Ciudad Ho Chi Minh ofrece exámenes médicos gratuitos a unas 16.000 personas

Ciudad Ho Chi Minh desplega simultáneamente 64 puntos de atención para ofrecer exámenes médicos gratuitos a unas 16.000 personas (Fuente: VNA)

El Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh desplegó hoy simultáneamente 64 puntos de atención para ofrecer exámenes médicos gratuitos a unas 16.000 personas. Esta es la primera vez que la ciudad organiza un programa de evaluación, detección y asesoramiento sanitario a gran escala en la comunidad, con el objetivo de mejorar el acceso de la población a los servicios de medicina preventiva.



En diversas localidades, la actividad se implementa de manera coordinada entre hospitales de nivel superior y centros de salud de base. Los servicios incluyen exámenes generales, consultas especializadas y pruebas complementarias. A través de esta iniciativa, las autoridades sanitarias obtienen información inicial sobre el estado de salud de la población, lo que permite elaborar planes de seguimiento, gestión y tratamiento adecuados.



El acercamiento de los servicios médicos a las comunidades facilita el acceso de la población, especialmente de personas mayores, mujeres y grupos vulnerables, reduciendo costos y tiempo. Asimismo, numerosos casos de enfermedades no transmisibles y patologías especializadas han sido detectados de forma temprana, permitiendo orientar el tratamiento o la derivación oportuna a niveles superiores.



Representantes de los centros de salud señalaron que estas actividades contribuyen a elevar la conciencia de la población sobre la prevención de enfermedades, al tiempo que reafirman el papel fundamental de la atención primaria en el cuidado de la salud. En el futuro, el programa se ampliará con el objetivo de que cada ciudadano pueda someterse a un examen médico periódico al menos una vez al año.



Según el Departamento de Salud municipal, en esta fase participan 58 hospitales y centros sanitarios, con una amplia gama de servicios que incluyen la detección de enfermedades no transmisibles como hipertensión, diabetes y afecciones cardiovasculares, así como el cribado de cáncer y enfermedades especializadas en oftalmología, otorrinolaringología, odontología y sistema musculoesquelético. También se prevé movilizar al sector sanitario privado para reforzar los recursos disponibles.



Esta iniciativa no solo responde al Día de la Salud de Vietnam, sino que también refleja la orientación de renovar el sistema de atención primaria, pasando de un modelo pasivo a uno proactivo en la gestión de la salud de la población. Además, contribuye a fortalecer la conexión entre hospitales y centros de salud, hacia la construcción de un sistema sanitario multinivel, con la atención primaria como base y el ciudadano como eje central.



Las autoridades sanitarias indicaron que se está elaborando un plan para garantizar que el 100% de la población tenga acceso a exámenes de salud, asegurando al menos una revisión médica por persona. En 2026, se priorizará a grupos que requieren seguimiento frecuente, como personas mayores, pacientes con enfermedades no transmisibles y grupos de alto riesgo.



Cabe destacar que los ciudadanos podrán elegir el centro de salud más conveniente, sin depender del lugar de residencia, lo que permitirá ampliar la cobertura y reducir la omisión de beneficiarios. A través de estas actividades, el sector sanitario avanzará en la creación de una base de datos de salud poblacional, destinada a una gestión integral y a largo plazo./.