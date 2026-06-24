Ciudad Ho Chi Minh lanzará fuegos artificiales por 50 aniversario de llevar nombre del líder vietnamita

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Con motivo del 50.º aniversario de la fecha en que la antigua ciudad de Saigón-Gia Dinh recibió oficialmente el nombre del Presidente Ho Chi Minh (2 de julio de 1976 - 2026), la urbe lanzará fuegos artificiales en 16 puntos.

El programa en Ciudad Ho Chi Minh contempla cinco puntos de lanzamiento de fuegos artificiales de gran altura combinados con fuegos de baja altura .

Estos se ubicarán en la entrada del túnel bajo el río Saigón (barrio de An Khanh), el Centro de la nueva Ciudad (barrio de Binh Duong), la plaza Tam Thang (barrio de Vung Tau), el sitio histórico de los túneles de Cu Chi (comuna de An Nhon Tay) y la zona urbana turística costera de Can Gio.

Cada uno de estos puntos contará con entre 420 y 500 proyectiles de gran altura, además de 60 baterías de fuegos artificiales de baja altura. En particular, el área situada en la entrada del túnel bajo el río Saigón, frente al muelle Bach Dang, dispondrá de un espectáculo especial con mil proyectiles de gran altura, 200 de baja altura y 78 baterías adicionales.

Entre las 21:00 y las 21:15 horas del 2 de julio, la ciudad llevará a cabo exhibiciones de fuegos artificiales de baja altura en otros 11 lugares, entre ellos la torre SAIGON MARINA IFC (barrio de Sai Gon), la comuna de Tan Nhut, los barrios de Tang Nhon Phu, Tan My, Phu My y Lai Thieu, así como la zona especial de Con Dao y las comunas de Dat Do, Ngai Giao, Dau Tieng y Minh Thanh. Cada punto contará con 90 baterías de fuegos artificiales de baja altura.

El Comité Popular de la Ciudad ha encargado al Mando Militar de Ciudad Ho Chi Minh la coordinación con los departamentos, organismos y autoridades locales para preparar y ejecutar el programa conforme al plan establecido, garantizando la máxima seguridad durante el transporte, la instalación y el desarrollo de los espectáculos, especialmente en las zonas con gran afluencia de público./.