Ciudad Ho Chi Minh invertirá 2,57 millones de dólares en transformación del sector pesquero

Ciudad de Ho Chi Minh (VNA)– Ciudad Ho Chi Minh invertirá 2,57 millones de dólares provenientes del presupuesto local, fuentes de socialización y créditos preferenciales para apoyar la transformación del sector pesquero y garantizar el bienestar social de los pescadores.



Puerto pesquero de Cat Lo, barrio de Phuoc Thang, Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)



Este financiamiento ha sido aprobado por el Comité Popular de la ciudad para el Proyecto de Transformación de la Industria Pesquera en el período 2026-2030.



La meta del proyecto es transformar alrededor del 6% de la flota pesquera actual, centrando esfuerzos en los barcos pesqueros que operan cerca de la costa, en áreas intermareales y en parte de los barcos pesqueros de arrastre en aguas profundas, hacia actividades con menos impacto ambiental, como la pesca con caña, trampas y servicios logísticos pesqueros.



En particular, se alentará a los barcos pesqueros de arrastre antiguos a desactivarse, reduciendo la flota conforme a las cuotas de extracción permitidas.



El proyecto no solo se enfoca en la transformación de los medios de captura, sino que también pone un énfasis especial en el factor humano. Aproximadamente 1.700 trabajadores recibirán apoyo para capacitación profesional, formación técnica y asesoramiento laboral, con un presupuesto total de más de 576 mil dólares destinados a la seguridad social.



Además, la ciudad también ha dispuesto recursos para apoyar a los pescadores en la inversión para la transformación de sus actividades, que incluye la compra de equipos pesqueros, la adaptación de barcos y la mejora de los equipos de producción.



Según el Departamento municipal de Agricultura y Medio Ambiente, la ciudad cuenta actualmente con 4.475 barcos pesqueros, de los cuales 207 no cumplen con los requisitos para operar, lo que genera riesgos de infracción de la normativa de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).



La pesca con arrastre (pesca de fondo) representa una proporción significativa, alcanzando el 25%, mientras que las actividades más respetuosas con el medio ambiente, como la pesca con caña y las redes de arrastre, representan una proporción más baja. Esto no solo afecta los recursos pesqueros, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad de los medios de vida de los pescadores.



Pham Thi Na, subdirectora del Departamento municipal de Agricultura y Medio Ambiente, subrayó que la transformación del sector pesquero es una tendencia inevitable para restaurar los recursos pesqueros, proteger el medio ambiente y aumentar el valor de la industria pesquera. El proyecto tiene como objetivo sentar las bases para el desarrollo económico sostenible del mar, garantizando tanto el bienestar de los pescadores como la protección de los recursos naturales./.