Ciudad Ho Chi Minh intensifica medidas contra pesca ilegal ante inspección de la CE

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh intensifica las medidas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), en momentos en que Vietnam se prepara para la quinta inspección in situ de la Comisión Europea (CE), como parte de los esfuerzos del país por lograr el levantamiento de la advertencia de “tarjeta amarilla”.

Las fuerzas de seguridad marítima de Ciudad Ho Chi Minh entregan la bandera nacional y difunden medidas preventivas contra la IUU a los pescadores (Foto: VNA)





La delegación de la CE llegó a Vietnam el 9 de marzo con el objetivo de evaluar la implementación de las recomendaciones destinadas a combatir la pesca IUU. Ciudad Ho Chi Minh figura entre las localidades seleccionadas para la inspección, considerada un paso clave para que el bloque europeo valore la posibilidad de retirar la advertencia.



Ante la importancia de esta tarea, las autoridades municipales han reforzado la gestión pesquera, intensificado la supervisión de las flotas y fortalecido el cumplimiento de la legislación. Estos avances no solo contribuyen a la preparación para la inspección europea, sino que también favorecen el desarrollo de un sector pesquero más sostenible y responsable.



Actualmente, la ciudad cuenta con más de 4.450 embarcaciones pesqueras en operación. Para mejorar la gestión, las autoridades revisaron toda la flota y actualizaron la información de los barcos en la base nacional de datos pesqueros (VNFishbase), lo que permite a los organismos competentes rastrear su estatus legal, historial de operaciones y rutas de pesca.



En el caso de las embarcaciones de 15 metros o más, que están obligadas a instalar sistemas de monitoreo de navegación (VMS), la tasa de instalación supera ya el 99 %. Este sistema permite a las autoridades seguir de forma continua la posición de los barcos en el mar y detectar oportunamente pérdidas de señal, cruces de límites o posibles incursiones en aguas extranjeras.



Las localidades costeras también han reforzado el control sobre unas 400 embarcaciones que carecen de la documentación requerida, como licencias, registros o certificados de inspección. Estos barcos permanecen bajo estricta supervisión y amarrados en lugares designados para impedir su salida al mar.



En la comuna de Long Hai, donde se concentra el mayor número de embarcaciones no aptas (191), las autoridades establecieron un equipo especial encargado de rastrear la ubicación de los barcos mediante etiquetas de identificación y dispositivos de posicionamiento. Medidas similares se aplican en otras zonas costeras, donde las embarcaciones solo pueden retomar sus actividades una vez completados todos los procedimientos.



Además de la gestión de la flota, Ciudad Ho Chi Minh también refuerza la supervisión en los puertos pesqueros, que desempeñan un papel clave en la trazabilidad de los productos del mar.



La ciudad dispone de nueve puertos pesqueros, de los cuales cuatro están autorizados para certificar el origen de los productos del mar, con un control más estricto de la entrada y salida de embarcaciones. Todos los barcos deben declarar su información a través del sistema electrónico de documentación y trazabilidad de capturas (eCDT), lo que garantiza la transparencia. Las autoridades portuarias se coordinan además con las agencias pesqueras y los guardias fronterizos para cotejar los registros de pesca con los datos del VMS y detectar irregularidades con rapidez.



Paralelamente, las autoridades municipales intensifican las campañas de divulgación en los puertos pesqueros y las comunidades costeras para concienciar a los pescadores sobre la importancia de cumplir las normas de pesca. Como resultado, todas las embarcaciones llevan actualmente los registros de pesca requeridos, mientras que las infracciones -como pérdidas prolongadas de señal del VMS o incursiones en aguas extranjeras- han disminuido de forma significativa, sin que se hayan registrado casos de este tipo en lo que va de año.



Du Trong Hoa, pescador del barrio de Vung Tau, afirmó que los marineros deben cumplir las regulaciones estatales, operar en aguas vietnamitas y evitar invadir mares extranjeros para contribuir a que el país logre levantar la advertencia de “tarjeta amarilla”.



Con los esfuerzos de las autoridades locales y el apoyo de los pescadores, Ciudad Ho Chi Minh busca erradicar la pesca ilegal, contribuyendo así al éxito de la inspección de la CE y al desarrollo de un sector pesquero más sostenible y responsable./.