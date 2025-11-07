Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh adoptará una postura firme en el manejo de embarcaciones involucradas en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés), con el objetivo de levantar la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea, afirmó el vicepresidente del Comité Popular municipal, Bui Minh Thanh.

Ciudad Ho Chi Minh intensifica la lucha contra las violaciones pesqueras. (Foto: VNA)





Durante una inspección el 5 de noviembre en las comunas costeras de Thanh An, Can Gio y An Thoi Dong, el funcionario señaló que, aunque se han logrado avances positivos, las actividades de pesca en alta mar siguen siendo complejas, especialmente ahora que la ciudad entra en una etapa crucial en los esfuerzos nacionales por eliminar la advertencia de pesca IUU.



Solicitó a las localidades costeras reforzar la gestión de las flotas pesqueras y fortalecer la aplicación de la ley en el mar.



La prioridad inmediata, dijo, es garantizar el estricto cumplimiento de la Ley de Pesca, en particular en lo referente al registro de embarcaciones, el monitoreo de los viajes y la gestión operativa, con el objetivo de que el 100% de las embarcaciones pesqueras estén registradas y equipadas con dispositivos de seguimiento de viaje.



Indicó a las autoridades locales consolidar todas las embarcaciones pesqueras en puntos de control designados, instalar paneles informativos públicos y, si es necesario, sistemas de monitoreo.



También instó a los residentes a colaborar en la supervisión de los barcos, localizar los que falten y estar preparados para emprender acciones legales en casos de violaciones graves.



Las fuerzas de aplicación de la ley, destacó, deben adoptar un enfoque más severo en la penalización de embarcaciones que pierdan la señal de monitoreo sin explicación razonable. Las embarcaciones sin licencia deben ser detenidas inmediatamente en el mar, y aquellas que se encuentren con aparejos de pesca o capturas podrían enfrentar cargos penales.



Al 31 de octubre, el 98% de las embarcaciones en la comuna de Can Gio contaban con licencia, mientras que la mayoría de los barcos inactivos o en mal estado restantes están siendo procesados para su eliminación del registro y así depurar la base de datos.



En toda la ciudad, aproximadamente 329 embarcaciones aún no son aptas para obtener licencias de pesca. Desde comienzos de año, las autoridades han detectado 789 casos de pérdida de señal de monitoreo, incluidos 10 presuntos incidentes entre el 25 y 31 de octubre.



Minh Thanh también pidió fortalecer los mecanismos de alerta temprana para embarcaciones en riesgo de ingresar a aguas extranjeras, al tiempo que urgió a completar la regularización de los barcos no calificados. Las localidades costeras deben controlar estrictamente las actividades de compra de productos del mar, especialmente las capturas de origen incierto, e intensificar los esfuerzos de comunicación para que los pescadores comprendan y cumplan las normas, fomentando una cultura a largo plazo de prácticas pesqueras legales y sostenibles./.