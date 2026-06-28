Ciudad Ho Chi Minh intensifica captación de inversiones en industrias de nueva generación

Beijing, 28 jun (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh celebró cinco diálogos y foros de promoción de inversiones en el marco de su participación en la 17.ª Reunión Anual de Nuevos Campeones (AMNC 2026), celebrada en Dalian, China, del 22 al 26 de junio.



Los delegados posan para una foto conmemorativa tras la ceremonia de anuncio de la cooperación y el intercambio de cartas de propuesta. Foto: VNA

Las actividades reunieron a cerca de mil participantes y culminaron con el anuncio de nueve iniciativas de cooperación entre organismos municipales, empresas vietnamitas y compañías chinas en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), los vehículos autónomos y la movilidad inteligente, la atención médica de alta tecnología, la agricultura y la acuicultura inteligentes, las ciudades inteligentes, los materiales ecológicos, la robótica y la automatización, la innovación, la transformación digital y las finanzas basadas en la innovación.



Uno de los puntos centrales del programa fue el Foro de Cooperación en Inversiones de Ciudad Ho Chi Minh sobre innovación para el desarrollo y la prosperidad compartidos. El evento marcó un paso importante en la atracción de recursos internacionales, con especial atención a tecnologías estratégicas del futuro como la IA, los semiconductores, los centros de datos, la transformación digital y las tecnologías verdes. Asimismo, contribuyó a traducir los objetivos de desarrollo sostenible de la ciudad en acciones concretas, sentando las bases para atraer mayores flujos de capital de alta calidad hacia las industrias emergentes.



Durante el foro, el embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh, expresó su confianza en que el encuentro contribuirá a generar conexiones estratégicas y a impulsar proyectos concretos en los ámbitos del desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos. Asimismo, aseguró que la embajada seguirá desempeñando el papel de puente de confianza entre el ecosistema de innovación de la ciudad, los recursos de China y la comunidad internacional.



Por su parte, Nguyen Loc Ha, vicepresidente permanente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, presentó la visión renovada de la urbe en un contexto marcado por el fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo sostenible entre los principales centros urbanos y ecosistemas de innovación del mundo.



Subrayó que la ciudad no solo aspira a atraer nuevos proyectos de inversión, sino que también está dispuesta a colaborar con socios internacionales para cocrear nuevos motores de crecimiento y plataformas de cooperación.



En particular, explicó que Ciudad Ho Chi Minh prevé establecer progresivamente un eje estratégico de diálogo y conectividad que vincule el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza; la AMNC en China; y el Foro Económico de Otoño que se celebra anualmente en la ciudad. Esta orientación busca reforzar el papel de las grandes urbes y de las comunidades empresariales como nuevos polos de crecimiento con una posición cada vez más relevante en el cambiante escenario económico mundial.

Los debates del foro abordaron de manera directa cuestiones como la diplomacia tecnológica, las finanzas verdes y las experiencias prácticas en la transición desde los modelos tradicionales de parques industriales hacia ecosistemas de innovación integrados.



Además de analizar las tendencias de la economía mundial, los participantes examinaron en profundidad las condiciones necesarias para atraer inversiones de alta calidad, los obstáculos a la cooperación tecnológica transfronteriza y las medidas prácticas para superar estos desafíos.



Se prestó especial atención a las oportunidades para fortalecer los vínculos entre Vietnam, China y otros socios internacionales en áreas como la inteligencia artificial, el big data y las tecnologías de vanguardia, abriendo nuevas oportunidades para un crecimiento de alto valor añadido y amplio impacto.



El foro incluyó además una serie de mesas redondas que reunieron a destacados ejecutivos de los sectores tecnológico y financiero de Vietnam, China y otros países. Como resultado de estos intercambios estratégicos, el evento concluyó con el anuncio y la firma de diversos acuerdos de cooperación, memorandos de entendimiento (MoU) y propuestas para futuras colaboraciones./.