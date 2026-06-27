Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh pondrá en marcha el próximo 4 de julio una nueva ruta de autobús turístico descapotable de dos pisos, ampliando así su oferta turística y ofreciendo experiencias novedosas tanto a visitantes nacionales como internacionales.



Ciudad Ho Chi Minh inaugurará nueva ruta de autobús turístico descapotable de dos pisos (Foto: VNA)

El Centro de Gestión del Transporte Público, dependiente del Departamento de Construcción de la ciudad, informó el 25 de junio que la nueva ruta (DL06), sin subsidio, conectará la Estación de Autobuses de Saigón con Binh Trung. El servicio será operado por World Travel Trading JSC, con autobuses descapotables de dos pisos con capacidad para 60 pasajeros.

Diseñada para integrar transporte y turismo, la ruta permitirá a los pasajeros disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad mientras recorren lugares emblemáticos, edificios con arquitectura singular y zonas urbanas modernas.

El trayecto, de 27 kilómetros, tendrá una duración aproximada de 110 minutos por sentido y operará diariamente de 8:00 a 19:00. En su fase inicial, ofrecerá cinco viajes diarios del 4 de julio al 30 de septiembre; posteriormente aumentará a diez viajes diarios en octubre y alcanzará quince viajes diarios a partir del 1 de noviembre.

Partiendo desde la Estación de Autobuses de Saigón, la ruta recorrerá importantes avenidas como Pham Ngu Lao, Tran Hung Dao, Ham Nghi, Ton Duc Thang, Nguyen Tat Thanh, Mai Chi Tho y Van Dang, antes de regresar al centro de la ciudad a través del puente Thiem, pasando por atracciones cercanas a la Catedral de Notre-Dame, la calle peatonal Nguyen Hue y otras zonas céntricas.

Actualmente, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con cinco rutas de autobuses turísticos descapotables, principalmente destinadas a visitantes que exploran el centro urbano.

Según el Centro de Gestión del Transporte Público, la incorporación de esta nueva ruta contribuirá a diversificar la oferta turística de la ciudad, ofrecer una nueva perspectiva del paisaje urbano y reforzar la integración entre transporte y turismo, promoviendo así a Ciudad Ho Chi Minh como un destino dinámico, acogedor y culturalmente vibrante./.