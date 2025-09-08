Ciudad Ho Chi Minh inaugura mural en honor a lazos Vietnam-Cuba

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Un mural sobre la amistad duradera entre Vietnam y Cuba fue erigido en Ciudad Ho Chi Minh con motivo del 65.º aniversario de las relaciones diplomáticas binacionales (1960-2025) y el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional del país indochino.





Los delegados posan para una foto frente al mural. (Foto: VNA)



Inaugurado el 6 de septiembre, el proyecto se materializó con el auspicio del Consulado General de Cuba, la Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh y la Universidad de Bellas Artes de esta metrópolis sureña.



Creado por profesores y estudiantes de la Universidad de Bellas Artes, el mural ocupa casi 50 metros cuadrados. Sus vivos colores e imágenes simbólicas, que incluyen las banderas nacionales de ambos países, bambú, flores de loto, caña de azúcar, la Pagoda del Pilar Único, la Bahía de Ha Long, la Plaza de la Revolución de La Habana y el Valle de Viñales de Cuba, reflejan la armonía cultural y la perdurable solidaridad entre los dos pueblos.



En su intervención en el acto inaugural, Nguyen Loc Ha, vicepresidente del Comité Popular municipal, afirmó que el mural no es solo una expresión artística, sino también un testimonio visual de la especial relación que cultivaron el Presidente Ho Chi Minh y el líder Fidel Castro, y un mensaje de continuidad generacional en los lazos entre Vietnam y Cuba.



La cónsul general de Cuba en Ciudad Ho Chi Minh, Ariadne Feo Labrada, destacó que la obra subraya los lazos políticos y culturales, a la vez que inspira a las generaciones más jóvenes de ambas naciones a valorar y fortalecer aún más su histórica amistad./.