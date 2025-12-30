Ciudad Ho Chi Minh inaugura Centro de Servicios de Administración Pública

Ciudad Ho Chi Minh, (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh dio un paso histórico en su reforma administrativa con la inauguración oficial hoy del Centro de Servicios de Administración Pública, un complejo moderno diseñado para consolidar todos los trámites administrativos y poner a ciudadanos y empresas en el centro de la gestión pública.

La documentación se digitaliza y se envía electrónicamente a las agencias competentes para su procesamiento (Foto: VNA)

Ubicado en el número 43 de la calle Nguyen Van Ba, barrio de Thu Duc, el centro comenzó a operar con tres sucursales principales: Thu Duc, Ba Ria-Vung Tau y Binh Duong. Su principal objetivo es acabar con la fragmentación de los procedimientos, permitiendo a los usuarios acceder a cualquier trámite administrativo de la ciudad en un solo punto de contacto, en lugar de tener que acudir a múltiples dependencias como ocurría anteriormente.



El subdirector del centro, Duong Van Thom, explicó el funcionamiento: los ciudadanos toman un número de turno al llegar y son guiados a los mostradores especializados según su necesidad. Una vez recibida, la documentación se digitaliza y se envía electrónicamente a las agencias competentes para su procesamiento. El resultado final se entrega al solicitante dentro del plazo establecido, ya sea en persona o a través del servicio postal.

La infraestructura es de vanguardia. El centro cuenta con 67 mostradores de atención, 61 de los cuales ya están operativos, con capacidad para atender entre 800 y 1.000 solicitudes simultáneamente. Además, se ha integrado con el Centro de Transformación Digital de la ciudad para perfeccionar su sistema de tecnología de la información. Esto garantiza que el 100% de los procedimientos elegibles estén disponibles en línea y permite a los usuarios registrarse previamente a través del portal de servicios públicos.



La eficiencia es una prioridad. Según procesos ya probados, cada expediente tarda entre 5 y 10 minutos en ser recibido formalmente. Se ha establecido un estricto sistema de control para monitorear el progreso de cada trámite, desde la recepción hasta la resolución final, con el objetivo de mejorar significativamente los tiempos de respuesta y la satisfacción del usuario.



Los primeros usuarios ya experimentan las ventajas. El ciudadano Su Thanh Son, quien acudió para solicitar una nueva licencia médica, destacó la comodidad de la opción en línea y el servicio a domicilio, aunque prefirió presentar su documentación en persona por ser su primer trámite en el sector sanitario.



Por su parte, Dao Thi Ngoc Lien, empleada de una firma de abogados, elogió la guía “muy entusiasta y profesional” que recibió para los trámites relacionados con el Departamento de Justicia y Finanzas, así como la conveniencia de resolver múltiples gestiones en un solo lugar.



Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, el centro ha publicado líneas telefónicas directas y los números de contacto de sus dirigentes y de la Oficina del Comité Popular de la ciudad, a fin de recibir y procesar quejas o sugerencias de los ciudadanos de manera oportuna./.