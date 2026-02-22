Ciudad Ho Chi Minh impulsa turismo verde en Con Dao y Can Gio

Belleza de Con Dao. (Fuente: VNA)

Tras la ampliación de su espacio de desarrollo, Ciudad Ho Chi Minh está consolidando su papel como destino turístico de Vietnam, reforzando la conectividad interregional y desbloqueando el potencial de las zonas especiales y costeras para crear recursos “verdes” y reposicionar su imagen turística en el mapa regional e internacional.

Según Nguyen Van Manh, vicepresidente del Comité Popular de la zona especial de Con Dao en Ciudad Ho Chi Minh, este sitio no solo es un símbolo sagrado del patriotismo y del heroísmo revolucionario vietnamita, sino que hoy también está emergiendo como un destino turístico diferenciado de alcance global.

La convergencia de valores patrimoniales histórico-culturales excepcionales, ecosistemas marinos e insulares vírgenes, una gran biodiversidad y una vida cultural de fuerte identidad constituye la base esencial para que Con Dao impulse el desarrollo económico-turístico con un enfoque sostenible.

El turismo en Con Dao mantiene un crecimiento estable, con un promedio de más de 600.000 visitantes al año; de ellos, más del 80% recorre sitios histórico-culturales. El patrimonio y los recursos naturales se están convirtiendo en una “ventaja clave”, generando un importante impulso para el desarrollo económico-turístico vinculado a la conservación.

Turistas en Can Gio. (Fuente: VNA)

Bajo la orientación de “conservar para desarrollar y desarrollar para conservar”, esta zona especial prioriza atraer segmentos de visitantes de alta calidad, con estancias prolongadas y limita el turismo masivo.

Junto a Con Dao, la comuna de Can Gio es valorada como una zona costera con gran potencial para desarrollar el ecoturismo, el turismo de descanso y la economía nocturna.

Sin embargo, la principal limitación actual es la conectividad del transporte. Una vez superados los cuellos de botella de infraestructura, Can Gio tiene la oportunidad de convertirse en un centro de turismo vacacional vinculado a los manglares, la cultura de los oficios tradicionales, las aldeas pesqueras y el turismo fluvial.

Según los expertos, si se logra un equilibrio armonioso entre conservación y desarrollo, Can Gio no solo será un destino atractivo, sino que también contribuirá a definir la marca de turismo verde de Ciudad Ho Chi Minh.

Se espera que una serie de proyectos clave de infraestructura, como la línea de metro Ben Thanh – Can Gio, el puente Can Gio y las conexiones viales y fluviales, generen un impulso decisivo para el desarrollo sostenible del turismo costero en la próxima etapa./.