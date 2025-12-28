Ciudad Ho Chi Minh impulsa transición a transporte verde para reducir contaminación

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – En un contexto de rápida urbanización y crecimiento acelerado del parque vehicular, Ciudad Ho Chi Minh ha identificado al transporte como una de las principales fuentes de emisiones y aplica de forma integral una hoja de ruta para avanzar hacia medios de transporte más verdes y limpios.

Aproximadamente el 50% de los autobuses de Ciudad Ho Chi Minh utilizan ahora energía limpia. (Fuente: VNA)

Esa transformación tiene como objetivo reducir las emisiones, mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública.

Según el vicepresidente del Comité Popular municipal, Bui Minh Thanh, estudios científicos señalan que los vehículos con motores diésel son una fuente relevante de partículas finas PM2.5, así como de emisiones de NOx y SOx.

En consecuencia, la ciudad prioriza el perfeccionamiento del marco normativo, la actualización de los estándares de emisiones, el refuerzo de la supervisión vehicular y el fortalecimiento de la disciplina ambiental en el transporte.

Asimismo, fomenta que las empresas adopten combustibles limpios y tecnologías de tratamiento de gases de escape con estándares internacionales.

Paralelamente, se avanza en la reestructuración de la infraestructura de transporte, priorizando vehículos de bajas emisiones, la optimización de rutas y la aplicación de tecnologías de gestión.

La ciudad también impulsa la cooperación regional en el Sudeste y el modelo de asociación público-privada (PPP) para invertir en tecnologías ambientales.

La transición al transporte verde ya muestra resultados concretos. El sistema de autobuses cuenta con 176 rutas y 2.386 unidades, de las cuales 627 son eléctricas (26,3%) y 451 utilizan gas natural comprimido (17,9%).

La ciudad dispone de 18.613 taxis, incluidos 13.124 taxis eléctricos (alrededor del 71%). Además, operan cerca de 89.000 motocicletas de plataformas tecnológicas, con aproximadamente un 28% eléctricas.

La infraestructura de carga continúa ampliándose, con cinco estaciones de carga para autobuses equipadas con 56 cargadores ultrarrápidos, unas 1.000 estaciones para automóviles eléctricos, 300 puntos de carga rápida para motocicletas eléctricas y 50 puntos de intercambio de baterías.

En la próxima etapa, se prevé instalar al menos 1.500 nuevos cargadores rápidos y desplegar sistemas de intercambio de baterías para motocicletas eléctricas.

El desarrollo del transporte público masivo, en particular el ferrocarril urbano, es considerado una solución estratégica. Desde comienzos de 2025, la línea 1 del metro (Ben Thanh – Suoi Tien) ha transportado a más de 15 millones de pasajeros. De acuerdo con el plan vinculado a la Resolución 188/2025/QH15, para 2030 se prevé completar seis líneas de metro, en contribución a reducir gradualmente la dependencia del transporte privado.

Según Nguyen Toan Thang, director del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Ciudad Ho Chi Minh, la urbe aspira a completar para 2030 la conversión total del transporte público a energías limpias, implementar zonas de bajas emisiones (LEZ), exigir la inspección de emisiones al 100% de las motocicletas y ampliar el sistema de monitoreo de la calidad del aire para fortalecer la gestión ambiental urbana./.