Ciudad Ho Chi Minh impulsa políticas integrales para personas con méritos revolucionarios

El subsecretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh y presidente del Comité municipal del Frente de la Patria de Vietnam, Nguyen Phuoc Loc (cuarto desde la derecha), entrega Certificados de Reconocimiento en honor a colectivos e individuos que contribuyeron a las labores de búsqueda y recuperación de restos de mártires en el Parque Le Thi Rieng. Foto: Xuan Khu - VNA

Todo el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh tiene como objetivo supremo el bienestar de la población, lo que implica una atención profunda, integral, regular y universal a las políticas dirigidas a las personas con méritos hacia el país, afirmó Nguyen Phuoc Loc, subsecretario del Comité partidista municipal y presidente del Comité del Frente de la Patria de Vietnam en la localidad.



Durante un encuentro con las familias beneficiarias de políticas sociales, celebrado esta mañana con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio), el funcionario valoró el sacrificio y las contribuciones de generaciones de padres, madres, esposas, hermanos e hijos que han preservado las tradiciones revolucionarias, superado las dificultades y acompañado a las autoridades en la construcción y el desarrollo de la urbe.



Ciudad Ho Chi Minh implementa de manera constante, integral, regular y universal las políticas de atención a ese colectivo, integrándolas con los valores tradicionales vietnamitas de “al beber agua, se recuerda el manantial”, en consonancia con las políticas de bienestar social y de apoyo a las familias de militares, subrayó.



En esta ocasión, el Comité del Frente de la Patria de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh hizo un llamamiento a sus filiales en las 168 comunas, barrios y zonas administrativas especiales, así como a cinco organizaciones sociopolíticas, entidades miembros y toda la ciudadanía, para sumarse a la Campaña de 500 días y noches. La iniciativa busca movilizar el apoyo de la sociedad para recopilar evidencias científicas que faciliten la localización, recuperación e identificación de los restos de los mártires, con el propósito de acelerar el regreso de los héroes caídos a sus familias y lugares de origen.



Asimismo, Phuoc Loc instó al sistema del Frente de la Patria y a sus organizaciones miembros en la urbe a elaborar planes de acción concretos y adaptados a las necesidades de cada localidad, con el fin de elevar la eficacia del movimiento y convertirlo en una actividad regular de la vida social. Enfatizó que solo mediante la participación coordinada de todo el sistema político y la consolidación del gran bloque de unidad nacional será posible alcanzar resultados más integrales y sostenibles.



Con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y Mártires, la filial del Frente de la Patria de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh organizó una amplia programación de actividades conmemorativas para rendir homenaje a las madres heroicas, mártires, inválidos y enfermos de guerra, así como a las familias beneficiarias de políticas sociales.



Entre las principales iniciativas figuraron ceremonias de ofrenda de incienso en memoria de los héroes caídos en el Parque Cultural Le Thi Rieng, encuentros con personas con méritos revolucionarios, visitas de homenaje a 64 madres heroicas de Vietnam, actos conmemorativos dedicados a los héroes y mártires, programas de atención médica comunitaria en antiguas bases revolucionarias y diversas actividades de asistencia social, entrega de obsequios y ofrendas florales en el distrito insular de Con Dao./.