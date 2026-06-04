Ciudad Ho Chi Minh impulsa la captación de inversiones en alta tecnología

Utilización de drones para fumigar con pesticidas en los arrozales de An Nhut, comuna de Long Dien, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh se está convirtiendo en un polo estratégico para la inversión extranjera directa (IED) en sectores de alta tecnología, en un contexto marcado por la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y la búsqueda de nuevos centros de crecimiento por parte de las grandes corporaciones internacionales.



Según Nguyen Ky Phung, jefe de la Junta de Gestión del Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh (SHTP), la nueva ola de inversiones se concentra en áreas clave para la economía digital, como los centros de datos, la inteligencia artificial (IA), los semiconductores y las actividades de investigación y desarrollo (I+D).



A finales de abril, la metrópolis otorgó licencias a cuatro proyectos tecnológicos en el SHTP por un valor superior a los 1,23 mil millones de dólares. Entre ellos destacan dos grandes centros de datos, con una inversión conjunta cercana a los mil millones de dólares, destinados a reforzar la infraestructura necesaria para la IA, la computación en la nube y el procesamiento de grandes volúmenes de información.



El interés de las multinacionales también se refleja en la expansión de proyectos ya existentes. Techtronic Industries (TTI) aumentó en 81 millones de dólares la inversión en su planta Techtronic Tools Vietnam, elevando el capital total del proyecto a más de 730 millones de dólares. La instalación produce dispositivos electrónicos inteligentes, equipos mecatrónicos integrados con Internet de las Cosas (IoT), baterías de litio de alto rendimiento y circuitos electrónicos de precisión.



De acuerdo con Hoang Vu Thanh, director del Departamento de Finanzas de la ciudad, el capital de IED registrado superó los 6,6 mil millones de dólares hasta principios de junio, equivalente al 60% de la meta fijada para 2026.



Entre los proyectos de gran escala en proceso destacan el Puerto Internacional de Transbordo de Can Gio, un centro de datos de IA en el Parque Industrial Tan Phu Trung, el proyecto Nha Be Metrocity GS y un complejo urbano inteligente en Thu Thiem. Si estas iniciativas completan los procedimientos previstos, la captación de IED podría alcanzar los 17 mil millones de dólares este año.



La urbe también ha atraído importantes compromisos de inversión en infraestructura digital y semiconductores. El grupo emiratí G42 prevé destinar alrededor de dos mil millones de dólares al desarrollo de centros de datos, mientras que Intel estudia trasladar parte de su producción de chips de alto rendimiento desde Costa Rica a Ciudad Ho Chi Minh.



El vicepresidente permanente del Comité Popular municipal Nguyen Loc Ha afirmó que la ciudad está perfeccionando mecanismos especiales para fortalecer su competitividad y atraer proyectos de alta calidad, además de impulsar reformas administrativas y mejorar el entorno de negocios para los inversionistas estratégicos.



Por su parte, Lam Dinh Thang, director del Departamento municipal de Ciencia y Tecnología, consideró que la ciudad debe evolucionar desde una política basada en incentivos hacia la construcción de un ecosistema integral de innovación, respaldado por fondos de capital de riesgo y mecanismos regulatorios de prueba que favorezcan la llegada de centros de I+D, startups tecnológicas y fondos internacionales.



A su vez, el economista Can Van Luc destacó la necesidad de acelerar el desarrollo de la infraestructura de conexión regional para aprovechar plenamente las ventajas de la ciudad en industria, logística, puertos y servicios.



Robert Kraybill, director de inversiones del fondo Impact Investment Exchange de Singapur, señaló que ampliar los mecanismos de reparto de riesgos entre los sectores público y privado será clave para atraer mayores flujos de capital hacia proyectos de alta tecnología, innovación y transición verde./.