Ciudad Ho Chi Minh impulsa el pago digital con autobús gratuito todos los viernes de 2026

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) El Centro de Gestión de Transporte Público, dependiente del Departamento de Construcción de Ciudad Ho Chi Minh, anunció que los pasajeros recibirán un descuento del 100% en las tarifas de autobús todos los viernes de 2026 si realizan la compra a través de una billetera electrónica.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)



Para promover los pagos sin efectivo en el transporte público, el Centro, en colaboración con proveedores de billeteras electrónicas como VNPT Money, Viettel Money, ShopeePay y ZaloPay, ha implementado una serie de programas promocionales para pasajeros de autobús en 2026.



En consecuencia, el programa "Viernes sin Efectivo - Viaje Gratis en Autobús" se aplica todos los viernes desde febrero hasta finales de diciembre de 2026. Los pasajeros que realicen la compra del boleto a través de las mencionadas billeteras electrónicas reciben un descuento del 100% en la tarifa, hasta un máximo de 4 viajes diarios por persona.



Además, el Centro de Gestión de Transporte Público seguirá ofreciendo tarifas de autobús 100% gratuitas durante los principales días festivos nacionales, como el 30 de abril (Día de la Liberación del Sur y la Reunificación del país), 1 de mayo (Día Internacional de los Trabajadores) y 2 de septiembre (Día Nacional de Vietnam), entre otros.



A través de estos programas de incentivos, la unidad pretende transmitir el mensaje de que los autobuses se están convirtiendo gradualmente en una opción de tránsito inteligente, ecológica y conveniente para los residentes urbanos.



Esto contribuye a la formación de hábitos de pago digitales y al mejoramiento de la calidad del servicio, demostrando claramente la transformación del sistema de transporte público de Ciudad Ho Chi Minh./.