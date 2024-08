Ciudad Ho Chi Minh impulsa economía nocturna con nuevos productos turísticos

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Después de un período de preparación, la calle comercial de comida nocturna Sky Garden, en el distrito 7 en Ciudad Ho Chi Minh se inaugurará oficialmente el 30 de agosto, como contribución al desarrollo de la economía nocturna local.



Sky Garden se inaugurará el 30 de agosto en el Distrito 7 de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: dantri.com.vn)



La nueva zona de vida nocturna abarcará 2,6 hectáreas e incluirá 222 negocios de comida, bienestar, comercio y alojamiento.



Funcionará todos los días de las 18:00 horas hasta la medianoche, ofreciendo una amplia gama de actividades de entretenimiento, atención médica y compras nocturnas.



La calle de comida no será solo para peatones, lo que permitirá la circulación normal del tráfico, según Nguyen Thi Be Ngoan, vicepresidenta del Comité Popular del distrito.



“El distrito determina que el desarrollo de la economía nocturna está asociado al desarrollo turístico, por lo que la estandarización de la calle comercial de comida nocturna aprovechará las ventajas potenciales y ventajas del destino”, compartió.



El Distrito 7 también tiene previsto desarrollar dos atracciones de vida nocturna adicionales: una calle de comida para peatones de nueve mil metros cuadrados en el lago Ban Nguyen (Luna creciente) - el puente Anh Sao de Phu My Hung, en el barrio de Tan Phu, y otra en la calle 11N y la zona residencial de Ngan Hang en el barrio de Tan Thuan Tay, precisó.



Otros distritos de Ciudad Ho Chi Minh también están tomando medidas para acelerar el desarrollo de la economía nocturna.



El Comité Popular del Distrito 1 está presentando un proyecto sobre la implementación de algunas orientaciones y soluciones para el desarrollo de la economía nocturna al Comité Popular municipal. Define que los principales productos de vida nocturna del distrito son la comida, la proyección de películas y los deportes.



Las autoridades locales apuntan también a más productos potenciales, como experiencias históricas, cultura y actividades de entretenimiento.



De manera similar, en el Distrito 5, la gente y los turistas que llegan a Ciudad Ho Chi Minh se han ido acostumbrando gradualmente a muchas zonas vibrantes de comida nocturna, de las cuales lo más destacado es el "Festival de Historias Gastronómicas de Cho Lon".



En una conferencia reciente sobre el desarrollo turístico de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Thi Anh Hoa, directora de la Autoridad Municipal de Turismo, destacó que la industria turística local está considerando la reevaluación de los productos, proponiendo que no haya límite de horario para la económica nocturna./.