Ciudad Ho Chi Minh entra en Top 100 de ecosistema de emprendimiento global

Centro de Emprendimiento Innovador de Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: https://baochinhphu.vn/)

Ciudad Ho Chi Minh subió 12 peldaños para ubicarse en el puesto 98 en el Índice Global del Ecosistema de Emprendimiento, entrando así por primera vez en el Top 100.



Esta es la posición más alta que ha alcanzado Ciudad Ho Chi Minh en el ranking de StartupBlink, una de las organizaciones prestigiosas mundiales especializadas en la evaluación del ecosistema global de emprendimiento innovador. Con este éxito, la urbe vietnamita logró su objetivo de entrar en el Top 100 al respecto cuatro años antes de lo previsto para 2030.



En el Sudeste Asiático, Ciudad Ho Chi Minh ocupa el quinto lugar en cuanto a su ecosistema de emprendimiento innovador y el segundo en el nivel de la madurez de su ecosistema (Ecosystem Maturity, en inglés).



Según StartupBlink, Ciudad Ho Chi Minh se encuentra entre las urbes líderes del Sudeste Asiático en términos de madurez del ecosistema, lo que refleja su capacidad para crear empresas emergentes capaces de crecer y expandirse en el mercado.



La localidad se considera también uno de los centros de emprendimiento más dinámicos de la región, con una participación cada vez mayor de starups, inversores, universidades, empresas tecnológicas y organizaciones de apoyo a la innovación, evaluó la fuente.



En los últimos años, Ciudad Ho Chi Minh ha promovido continuamente políticas y programas de apoyo a las actividades del emprendimiento e innovación, desarrollo de modelos de innovación abierta, aumento de las conexiones de inversión e impulso de la cooperación internacional, destacó.



Los resultados de la clasificación de este año demuestran que los esfuerzos de la ciudad por mejorar el entorno de apoyo a las empresas emergentes, promover la innovación y fortalecer las conexiones internacionales están siendo reconocidos gradualmente por la comunidad internacional.



Al mismo tiempo, también constituye una importante fuente de datos de referencia que respalda a las agencias de gestión, las organizaciones de apoyo, los inversores y la comunidad de expertos a obtener una perspectiva más objetiva sobre la posición de la ciudad en el panorama regional y mundial del emprendimiento innovador.



Lam Dinh Thang, director del Departamento de Ciencia y Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, reiteró que tal éxito es el resultado de los esfuerzos constantes y la colaboración de muchos elementos del ecosistema, desde la comunidad de startups, inversores, universidades e institutos de investigación hasta organizaciones de apoyo y agencias de gestión estatal.



Además, la entrada de Ciudad Ho Chi Minh en el top 100 no solo contribuye a mejorar su posición y reconocimiento internacional, sino que también crea condiciones más favorables para atraer recursos de inversión, expertos y colaboraciones innovadoras en el futuro.



Al identificar que la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital son motores clave para el desarrollo rápido y sostenible, la metrópolis continuará mejorando el entorno favorable para que se desarrollen las empresas de ciencia y tecnología y de emprendimiento innovador, contribuyendo así al objetivo de un crecimiento económico de dos dígitos y elevando la competitividad municipal en la nueva fase.



También seguirá promoviendo programas piloto de políticas, con vistas a impulsar el desarrollo de la innovación abierta y apoyar a las startups en su expansión hacia los mercados regionales e internacionales.



La clasificación de StartupBlink es uno de los índices internacionales más prestigiosos para el ecosistema del emprendimiento innovador, que evalúa a más de 1.500 ciudades y 100 países de todo el mundo basándose en criterios como la escala de operaciones, la calidad del ecosistema y el ambiente de negocios que apoya la innovación./.