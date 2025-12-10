Ciudad Ho Chi Minh dispuesta a compartir su experiencia con Cuba

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh, en colaboración con el Consulado General de Cuba en esta urbe, organizó el 9 de diciembre una ceremonia para conmemorar los 65 años de las relaciones diplomáticas bilaterales (2 de diciembre de 1960 - 2025).

Ariadne Feo Labrada, cónsul general de Cuba, (centro) recibe apoyo de Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)





Ariadne Feo Labrada, cónsul general de Cuba, destacó que el 2 de diciembre de 1960, Cuba fue el primer país en el hemisferio occidental en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam.



Afirmó que esta relación especial se ha construido sobre la base de la lucha común por la independencia y la justicia social, siendo un símbolo de solidaridad y amor entre ambos pueblos, cultivada por el Presidente Ho Chi Minh y el líder Fidel Castro.



El Año de la Amistad Vietnam – Cuba 2025 marca muchos logros importantes que contribuyen al fortalecimiento de las relaciones bilaterales. El Consulado General de Cuba en Ciudad Ho Chi Minh ha promovido activamente intercambios empresariales y una cooperación integral entre ambos países, reafirmando su compromiso de continuar fortaleciendo los lazos políticos, económicos y de cooperación entre Vietnam y Cuba.

Feo Labrada expresó su agradecimiento por el valioso apoyo del pueblo vietnamita, especialmente de Ciudad Ho Chi Minh y las provincias sureñas, a través de programas nacionales como la Cruz Roja de Vietnam y el programa "El sol sin fronteras", organizado por la Asociación de Amistad Vietnam – Cuba.



También agradeció a las generaciones de líderes, empresarios y ciudadanos de ambos países que han contribuido a fortalecer esta relación especial durante los últimos 65 años.



En su discurso en el evento, Vo Van Minh, presidente del Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh, enfatizó que la relación Vietnam – Cuba se ha convertido en un sólido símbolo de la solidaridad a lo largo de los siglos.



En el contexto de paz y cooperación para el desarrollo, esta relación de amistad sigue siendo fortalecida y desarrollada por los dos Partidos, Gobiernos y pueblos de ambos países.



Van Minh también expresó que Ciudad Ho Chi Minh siempre está dispuesta a compartir su experiencia y acompañar a Cuba en áreas como economía, comercio, agricultura de alta tecnología, educación, salud y transformación digital.



La ciudad también está especialmente comprometida en promover los intercambios entre pueblos, conectar empresas, y fomentar la cooperación en cultura, juventud y turismo, factores que ayudan a reforzar el entendimiento y la confianza mutua entre ambas partes.



El líder local reafirmó que Ciudad Ho Chi Minh será siempre un amigo sincero, acompañando a Cuba para superar dificultades y hacer realidad los altos valores que han unido a ambos pueblos durante más de 60 años.



Durante la ceremonia, los encargados de la organización de la campaña de recaudación de fondos "El sol sin fronteras" entregaron 15 sistemas de energía solar a Ariadne Feo Labrada para ser instalados en escuelas primarias en Cuba./.