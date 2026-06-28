Ciudad Ho Chi Minh digitaliza bitácoras de barcos pesqueros

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh adoptó un plan para implementar el sistema electrónico de bitácora de captura pesquera y abordar de manera decidida las deficiencias existentes en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), demostrando su determinación de contribuir al levantamiento de la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea (CE) a los productos del mar de Vietnam.

Guardia fronterizo en el puerto de Cat Lo, barrio de Phuoc Thang, informa a los pescadores sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Foto: VNA





Actualmente, la ciudad cuenta con dos mil 823 embarcaciones que deben realizar la transición. Según la hoja de ruta acordada, las embarcaciones de 24 metros de eslora o más deberán aplicar la bitácora electrónica a partir del 1 de julio de 2026; el grupo de entre 15 y menos de 24 metros lo hará desde el 1 de septiembre de 2026, y los barcos de entre 12 y menos de 15 metros lo implementarán a partir del 1 de enero de 2027.



Además de digitalizar las bitácoras de captura, las autoridades locales reforzarán el seguimiento de las embarcaciones durante sus faenas en el mar para detectar y prevenir oportunamente posibles infracciones.



En este contexto, el Comando de la Guardia Fronteriza de la ciudad y la administración de los puertos pesqueros deberán supervisar todas las embarcaciones que entren o salgan de los puertos mediante el sistema electrónico de trazabilidad de los productos pesqueros capturados.



Las autoridades competentes consolidarán los expedientes para sancionar a los barcos pesqueros que pierdan la conexión del sistema de monitoreo de embarcación por más de 6 horas sin reportar su ubicación a la costa, o aquellos que pasen más de 10 días sin regresar al puerto.



En el caso de las embarcaciones que no cumplan con las condiciones exigidas, los Comités Populares de las comunas, barrios y de la zona especial de Con Dao deberán mantener un estricto seguimiento, garantizar la instalación de dispositivos de localización y prohibir de forma terminante su salida al mar.



Con el propósito de mejorar la gestión, el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh ordenó a las entidades competentes revisar y cotejar los datos de las embarcaciones pesqueras registrados en la base nacional de datos del sector y el sistema de monitoreo de buques con la base nacional de identificación de la población VNeID, a fin de garantizar la exactitud y consistencia de la información.



Las fuerzas del orden reforzarán las patrullas en playas abiertas, desembocaduras de ríos y estuarios para detectar y sancionar con rigor a las embarcaciones pesqueras que operen sin registro, inspección o licencia, así como a quienes desmonten o trasladen ilegalmente los dispositivos de monitoreo instalados en los buques.



Asimismo, las autoridades investigarán y castigarán conforme a la legislación vigente los casos graves relacionados con el envío de embarcaciones y pescadores a faenar ilegalmente en aguas extranjeras.



Como parte de su compromiso para contribuir al levantamiento de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea, el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh ordenó investigar de manera exhaustiva y aplicar sanciones severas a quienes retiren deliberadamente los dispositivos de monitoreo de trayecto para instalarlos en otras embarcaciones o faciliten actividades de pesca ilegal en aguas de otros países.



Además, los responsables de las distintas unidades no podrán eludir ni delegar sus responsabilidades. Cualquier organización o persona cuya negligencia o demora perjudique el proceso para lograr el levantamiento de la advertencia de la Comisión Europea será sancionada estrictamente de acuerdo con la legislación vigente./.